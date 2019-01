Cuatro comunidades baten el precio del diésel gallego con el cambio fiscal

El inicio de este año ha dado un vuelco al ránking de los precios medios de los carburantes por comunidades, porque el arranque de 2019 trajo consigo en nueve de ellas una subida automática de la carga fiscal. Son las que hasta ese momento no aplicaban el tipo máximo del tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos, donde se ha elevado hasta el tope de 4,8 céntimos por litro que ya se pagaban en Galicia y otras seis comunidades. El resultado es, entre otras cosas, que las estaciones de servicio gallegas ya no venden el diésel más caro de la España peninsular, aunque no lo hayan rebajado.

La equiparación del tramo autonómico del tributo ha derivado en que, tras finalizar 2018 como la segunda comunidad con el precio medio más elevado para el gasóleo —solo por detrás de Balears—, Galicia ocupa ahora la sexta posición. Y es que, atendiendo a los datos enviados por las gasolineras al Ministerio para la Transición Ecológica, cuatro autonomías que antes eran más baratas la han superado con el impulso del alza fiscal: País Vasco, Cantabria, Madrid y Asturias.

Las dos primeras están en la lista de las que hasta este enero no cobraban nada por ese concepto, como Navarra, La Rioja y Castilla y León, un territorio vecino con el que se ha reducido así la diferencia de precios. Mientras, Madrid y Asturias ya aplicaban el tramo pero con un tipo inferior, como Aragón y Extremadura. Ahora está igualado en toda España, de acuerdo con una reforma que el Ejecutivo de Rajoy introdujo en los presupuestos de 2018 con la previsión de que se aplicase en 2019, y con la que se fusionó el tramo autonómico en su versión máxima y el estatal.

Aun con la armonización, el precio medio en Galicia del carburante más consumido por el parque móvil sigue superando el estatal, porque el primero estaba este lunes en 1,206 euros por litro y el segundo en 1,177. Fiscalidad a parte, ambos reflejan que el mercado ha dejado atrás las rebajas, con un alza del diésel de un 1,2% en los últimos diez días. También ha subido la gasolina, cerca de un 1%.