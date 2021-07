Un compromiso casi mundial avala una nueva fiscalidad de las multinacionales

La práctica totalidad de los países del mundo, con excepción de algunos recalcitrantes ahora bajo presión, lograron este jueves un compromiso "histórico" que abre la puerta a una nueva fiscalidad de las multinacionales, que lo tendrán más difícil para alojarse en paraísos fiscales y evitar pagar impuestos.

En total, 130 países y jurisdicciones de los 139 que forman parte del llamado marco inclusivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) suscribieron el texto que llevaba años negociándose y que debería finalizarse de aquí a octubre.

El mecanismo consensuado, al que no han querido sumarse al menos de momento nueve países, se estructura en dos "pilares" para el reparto sobre una base estandarizada gravámenes a grandes empresas entre todos los estados en los que tengan actividad, al margen de que tengan o no sedes sociales allí.

MÁS DE 250.000 MILLONES DE DÓLARES. Con el primer pilar, concebido en particular para la actividad digital, pero que no se limitará a ese sector, estarán concernidas todas las compañías con una facturación mundial superior a los 20.000 millones de euros y con una rentabilidad (relación entre beneficios e ingresos) superior al 10%.

"Después de años de trabajo, este paquete histórico de medidas garantizará que las grandes empresas multinacionales pagan su justa contribución en impuestos en todo el mundo", asegura Mathias Cormann

Todos los países en los que esos grupos obtengan ingresos superiores a un millón de euros (o a 250.000, en el caso de pequeños estados) tendrán derecho a recibir una parte del impuesto que habrán de abonar. Lo que se repartirá entre ellos es entre un 20% y un 30% del beneficio residual, una vez que el país donde tenga la sede la compañía se haya quedado con el impuesto correspondiente al 10% de la rentabilidad.

La OCDE ha calculado que con ese procedimiento se van a redistribuir más de 100.000 millones de dólares anuales.

El segundo pilar se aplicará a las empresas con una facturación de al menos 750 millones de euros a las que se aplicará un tipo mínimo del impuesto de sociedades de al menos 15%. El porcentaje definitivo tendrá que acabar de concretarse de aquí a octubre.

Gracias a la aplicación de ese nuevo tipo impositivo, superior al que aplican muchas jurisdicciones que alojan gracias a eso grandes corporaciones, la OCDE estima que se generará unos 150.000 millones de dólares anuales adicionales de recaudación fiscal que también se redistribuirán.

ACUERDO HISTÓRICO. El secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, subrayó que "después de años de trabajo y de negociaciones intensas, este paquete histórico de medidas garantizará que las grandes empresas multinacionales pagan su justa contribución en impuestos en todo el mundo".

Las multinacionales tendrán más difícil para alojarse en paraísos fiscales y evitar pagar impuestos

Cormann insistió en que este acuerdo no pretende acabar con la competencia fiscal entre países, sino "limitarla" mediante reglas multilaterales, y "tiene en cuenta los intereses de todas las partes, incluidos los de pequeñas economías y países en desarrollo".

También hizo hincapié en que, por el bien de todos, ahora esto tiene que traducirse en "un acuerdo final" antes de que concluya 2021, como se había previsto.

Sin embargo, no han querido sumarse por ahora Barbados, Estonia, Hungría, Irlanda, Kenia, Nigeria, Perú, Sri Lanka y San Vicente y las Granadinas. Algunos de ellos, bajo presión para no quedar asociados a lo que sería una nueva lista negra de paraísos fiscales, ya han manifestado su disposición positiva para adherirse. Es el caso de Irlanda, que desde hace años ha conseguido captar la sede europea de grandes multinacionales, en particular del sector digital, gracias a un tipo del 12,5% en el impuesto de sociedades.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha valorado el acuerdo al que han llegado 130 países en el seno de la OCDE para formar el sistema tributario internacional y establecer una serie de fiscalidades mínimas, al tiempo que ha asegurado que este nuevo marco hará al país "más competitivo".