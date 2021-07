¿Cómo financiar tu tratamiento dental?

En muchas ocasiones resulta necesario recurrir a financiación para hacer frente a los gastos derivados del tratamiento dental. Por ello, es muy útil conocer las distintas opciones que se pueden barajar para obtener la financiación más adecuada al caso concreto. Los tratamientos dentales presentan un coste elevado porque requieren visitas mensuales al dentista para hacer un seguimiento a lo largo del tiempo. Actualmente existen diferentes opciones para financiar los distintos tratamientos para ayudar al cliente a hacer frente al pago y costear el tratamiento seleccionado.

¿Qué tipo de financiación se necesita según el tratamiento odontológico seleccionado?

Obturaciones

Habitualmente los empastes no suelen tener un coste elevado si se trata de una obturación simple. No obstante, en muchas ocasiones la picadura del diente puede ser profunda y siempre requiere de una reconstrucción de la pieza dental. Por ello, el coste se duplica, ya que el trabajo es más complejo. Para estos casos se recomienda hacer uso de tarjetas de crédito, al final son cantidades pequeñas que no requieren de un tipo de financiación más completo.

Endodoncias

Este tipo de intervenciones se utilizan habitualmente para intentar salvar un diente en un estado en el que las obturaciones no son suficientes, se requiere extraer el nervio para que la pieza dental deje de doler. En este tipo de intervenciones se puede recurrir a una donación ofrecida por la clínica dental que no requiere de grandes cantidades de dinero.

Alinear la dentadura

Uno de los tratamientos más populares y deseados, pero con un coste elevado. Habitualmente se solicitan préstamos especializados, como el Préstamo Salud de Cetelem que se adapta a las necesidades del cliente. Se puede personalizar con comodidad el préstamo e indicar la cantidad que se necesita para hacer frente al tratamiento. El préstamo especializado es la solución perfecta para la financiación de ortodoncia.

Implantes dentales

Otro de los tratamientos más demandados en el mercado son los implantes dentales para poder recuperar aquellas piezas dentales que se hayan perdido. Los préstamos especializados de salud son los más recomendables para la financiación de tratamientos dentales.

¿Qué requisitos se deben cumplir para financiar un tratamiento dental?

Para poder acceder a una financiación resulta necesario cumplir todos los requisitos para pedir un préstamo. Para ello se necesita:

Ingresos

La solvencia es uno de los requisitos más importantes, contar con ingresos estables que permitan devolver todo el importe usado para la financiación. Así, la empresa que ofrece el dinero asegura que el cliente pueda devolver con comodidad las cuotas mensuales.

Lista de morosos

Pertenecer a una de las listas de morosos supone tener muchos problemas para pedir un préstamo. Si el dinero se ha devuelto de forma puntual, siempre concederán con facilidad el préstamo.

Financiar el dentista se ha convertido en una solución para muchas personas, además existen multitud de opciones para hacer frente a todos los tratamientos necesarios. Cada vez resulta más fácil poder hacer frente a los costes derivados por las visitas del dentista. Se plantean diferentes vías tanto online como presencial para que el cliente pueda personalizar su financiación con comodidad.