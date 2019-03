Los cierres de Alcoa en Avilés y A Coruña rebajarán sustancialmente la demanda eléctrica en España

Las factorías de Alcoa en A Coruña y Avilés suponen un 0,6% del consumo eléctrico peninsular, una cifra importante y que, tras el cese de producción durante este año, impactarán la demanda global en este 2019. Así lo confirma Red Eléctrica de España pues, de no haber incrementos por otro lado y habida cuenta de que en 2018 el consumo global apenas creció un 0,4%, dejaría 'plano' el mercado energético español e incluso en retroceso. Con Aluminio San Cibrao en pérdidas, el panorama no es alentador.

El apagado de series y el abandono de la producción en ambas fábricas de Alcoa le impedirá cobrar por los servicios de interrumpibilidad a los que optó en la última subasta eléctrica y cuyas condiciones de prestación no cumplirá. Solo podrá concurrir con Aluminio San Cibrao, ahora en pérdidas, a la subasta para el segundo semestre del año, cuyas condiciones el Gobierno todavía no ha divulgado. En todo caso, el director general de Operación de REE, Miguel Duvison, ya ha adelantado que de aquí a junio, cuando se celebre la subasta, no hay tiempo para cambios drásticos en la tramitación de la misma y los clientes interrumplibles que estén interesados deberán guiar sus ofertas por la anterior puja. Esta dejó muy magros resultados para Alcoa y otros grandes consumidores, apreciando una mayor inestabilidad incluso que cuando se celebraba de forma anual y con otra asignación de bloques. Sobre los mecanismos de compensación del futuro solo se detalla que los habrá de otro tipo pero la interrumpibilidad continuará.

El escepticismo de las industrias electrointensivas, no solo Alcoa, es grande al considerar que el real decreto de Estatuto que se prepara para compensar sus altos costes energéticos no serán suficientes para competir con productores industriales europeos de Alemania y Francia cuyos mecanismos y provisiones juzgan más eficaces a la hora de garantizar precios energéticos baratos y mejores compensaciones por emisiones de CO2 para evitar las deslocalizaciones y cierres de empresas.

El contexto actual del mercado del aluminio no es favorable y para Alcoa, que suministra aproximadamente la mitad del metal primario que se transforma en España, el diferencial de precio de la energía es el factor clave ya que las materias primas y el propio precio del aluminio se cotizan en mercados de futuros a nivel global.

Los grandes consumidores eléctricos creen que las subastas a seis meses, así como la insuficiente aplicación de compensaciones por CO2, han deteriorado aún más el marco energético español. "Me consta que el Gobierno está interesado en que tengan las mismas condiciones que en otros países y la UE presiona para que haya mecanismos semejantes en los países de la unión. El precio resultante de la interrumpibilidad es el resultado de la voluntad de los oferentes. El resultado del real decreto del Gobierno determinará si es suficiente o debe ser complementado por un mecanismo de interrumpibilidad que otros países de nuestro entorno también tienen y es compatible".