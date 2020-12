A CEG convocará eleccións para o 15 de xaneiro, as cuartas en ano e medio

A confederación de empresarios de Galicia (CEG) convocará eleccións para o próximo 15 de xaneiro, de acordo coa proposta que abordou este martes a xunta de vicepresidentes, reunida con carácter urxente despois da dimisión de José Manuel Díaz Barreiros, que se produciu apenas 48 horas despois da súa elección por aclamación na asemblea do día 24.

Estas eleccións serán as cuartas convocadas en ano e medio pola patronal galega, despois de dúas convocatorias que quedaron desertas, en xullo e setembro de 2019, e outras que a pandemia do coronavirus obrigou a aprazar, previstas para o pasado 30 de abril.

A retirada de Pedro Rey, o outro candidato xunto a Díaz Barreiros, produciuse nas eleccións do pasado martes a cinco minutos da votación presencial, polo que esta non chegou a producirse e motivou a desconformidade dalgunhas sectoriais que, xunto á confederación de Pontevedra, pediron o reconto dos sufraxios telemáticos. Todo iso levou ao novo presidente a presentar a súa renuncia, segundo dixo, para non danar a imaxe da organización ante a posibilidade de que a legalidade do proceso se puxese en dúbida.

Este martes, os catro vicepresidentes, Antonio Fontenla pola Coruña, Jaime López por Lugo, Marisol Nóvoa por Ourense e Jorge Cebreiros por Pontevedra, reuníronse de forma telemática e, segundo fontes da CEG consultadas por Europa Press, a decisión de convocar comicios para o 15 de xaneiro saíu adiante "por maioría", pero sen a unanimidade das provincias.

O representante dos empresarios pontevedreses mostrouse crítico co proceder no seo da patronal galega este mesmo luns, após unha reunión da súa organización. Agora, sinalan as mesmas fontes da CEG, a convocatoria de novas eleccións a comezos do ano que vén terá que ser referendada polo comité executivo, pero a este bástalle unha maioría simple, polo que é previsible que salga adiante.

EMPEZAR DE CERO. De acordo con fontes consultadas por Europa Press, no transcurso do encontro telemático deste martes volveu a haber apelacións á construción dunha candidatura de consenso e a empezar de cero, despois da marcha de Díaz Barreiros.

A súa dimisión foi a cuarta dun responsable da patronal galega desde 2015 e a que se produciu en menos tempo: dous días da súa chegada. A CEG continúa sen presidente e con Fontenla exercendo de portavoz desde xaneiro de 2018, cando abandonou o bastón de mando Antón Arias.

Previamente fóronse Antón Dieter Moure (agora moi crítico co presidente da patronal coruñesa) e José Manuel Fernández Alvariño (histórico rival do coruñés cuxa xestión acrecentou os enfrontamentos internos na confederación).