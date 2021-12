La CEG augura una reforma laboral limitada y receta contención salarial

El próximo 21 de enero Juan Manuel Vieites cumplirá un año al frente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Desde entonces, ha reconstruido la imagen de la patronal y su papel como interlocutor social tras años de división y cuitas internas. Con desafíos inmediatos como la negociación de la reforma laboral, la gestión de los fondos Next Generation, que deben espolear la recuperación, o la repercusión de la inflación en la negociación colectiva, el presidente de la CEG hizo balance este martes de sus once meses de gestión y fijó un listado de prioridades.

Convencido de que "habrá acuerdo " entre patronal, sindicatos y Gobierno en las próximas semanas, pues la Comisión Europea exige a España que el nuevo marco laboral esté publicado en el Boe antes de que acabe el año, Vieites auguró que los cambios no irán más allá de "unas pequeñas reformas". Se trata del peaje para que la UE dé acceso a la segunda remesa de fondos comunitarios.

En un desayuno de prensa, recalcó que la reforma de 2012 "sigue creando empleo", de modo que su derogación resultaría "incongruente". Además, reiteró su convencimiento de que "no tocaba " rediseñar el modelo en plena crisis.

Partidario de introducir cambios puntuales para impulsar el empleo juvenil y reducir la eventualidad, incidió en que las administraciones públicas también deben "hacer los deberes", al cargar con una tasa de temporalidad del 32%, que se reduce al 24% en el sector privado. "Está bien echar el balón hacia adelante, pero todos estamos en el mismo campo", advirtió. En todo caso, el líder de la patronal recalcó que "todos los cambios deben ser aprobados por consenso, si no, la economía sufrirá".

Ante el cierre de empresas "tractoras" en A Mariña y Ferrolterra, la patronal urge a aplicar políticas de reindustrialización

Con la inflación en máximos de hace 29 años al alcanzar el 5,6% en noviembre, la actualización salarial es otro de los desafíos que afrontan las empresas. Partidario de "buscar un consenso dentro del diálogo social", apostó por que las subidas se sitúen en el rango del 2 al 2,5% —en línea con la revalorización de las pensiones y los sueldos públicos— para evitar entrar en una espiral inflacionista. Así, apostó por la "concertación salarial " entre sindicatos y CEOE. De lo contrario, alertó de que "esto se nos va a desmadrar", disparando más el déficit público como consecuencia del creciente gasto en pensiones. "Luego habrá que poner el cinturón y nos quejaremos", recalcó, al tiempo que priorizó la creación de empleo y de riqueza.

Preguntado por el papel de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció que "pone lo mejor de sí misma" y es "una persona que busca siempre el consenso", aunque "quizá no lo demostró" en su etapa política "en Galicia".

ALCOA. En una coyuntura en la que los precios de las materias primas, su escasez, el encarecimiento de los fletes y el repunte de los precios de la electricidad tensionan la cuenta de resultados de las empresas, Vieites admitió que la crisis energética amenaza la viabilidad de más de un negocio, por lo que urgió al Gobierno a mover ficha.

Ante los cierres de empresas "tractoras" que afectan a las comarcas de Ferrolterra y A Mariña, la CEG urge a articular políticas de reindustrialización. También llamó a aprovechar el potencial de los sectores agrícola, ganadero y forestal en las provincias de Lugo y Ourense para favorecer "el asentamiento " de población.

Respecto al futuro de Alcoa en Cervo, Vieites auguró que "siempre hay alternativas y soluciones", aunque para ello es fundamental que exista "buen feeling entre administraciones y empresa". A su juicio, debería haberse buscado una solución en los primeros compases de la crisis para evitar que el conflicto "se enconase". En todo caso, reconoció que la multinacional debe poner de su parte vistas las ayudas públicas que recibió.

Para que Galicia capte nuevas inversiones, el presidente de la CEG recetó menos burocracia y una fiscalidad y precios del suelo atractivos. "Si no somos amigables, los proyectos se irán a otras zonas", señaló. Pese a augurar que en los próximos años cuajarán inversiones "importantes" de firmas gallegas, Vieites cargó contra los impuestos de sucesiones y patrimonio, que "no existen en Europa".

CENAS DE EMPRESA. Con los contagios al alza por las nuevas variantes del covid, Vieites pidió "poner más énfasis" en la población que se resiste a vacunarse y apeló a la "prudencia" en las cenas de Navidad. Respetando las medidas de seguridad, apostó por celebrarlas para evitar "perjudicar a sectores que ya sufrieron mucho".

Al mando de una patronal que ve "unida y cohesionada" y a la que ha sumado grupos como Hijos de Rivera o Leche Río, Vieites asumió que la organización "perdió años importantísimos" y deturpó su imagen por las luchas intestinas. Asumió que la CEG cometió "errores " y puso como ejemplo la "mala gestión" de los fondos Pexga en 2012, de lo que derivó una reclamación de 650.000 euros por parte del Igape. Una de sus primeras acciones fue saldar la deuda pendiente, recalcó el primer espada, que situó la clave para que "las cosas funcionen " en gestionar "con sentidiño".

CEOE y sindicatos enfrían el pacto

Después de que el Gobierno presentase el lunes otro borrador de la reforma laboral en el que resta poder a los convenios para identificar puestos a cubrirse con contratos eventuales, los agentes sociales llamaron a no dar por hecho el consenso. "Si no es buena, diremos que no", avisó el líder de la CEOE, Antonio Garamendi. Unai Sordo (CC OO) recalcó que "no está garantizado" el acuerdo "ni con los sindicatos".