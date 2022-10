La CE aclara que no hay veto a menos de 400 metros y nada alivia a Galicia

Uno de los errores que el sector pesquero y los gobiernos español y gallego habían detectado en la norma de la Comisión Europea que veta las artes de fondo en diversas zonas del Atlántico era que incluía zonas que no llegaban a los 400 metros de profundidad, cuando el reglamento de 2016 en el que se basa el acto de ejecución acota las actuaciones para proteger ecosistemas marinos vulnerables a entre 400 y 800 metros. España ya había decidido no aplicar la obligación en puntos que no llegasen a esa profundidad mínima al considerar que era una equivocación, pero faltaba que Bruselas lo subsanara, también para que se siga el mismo criterio en los otros países a los que afecta la veda, que son Irlanda, Francia y Portugal.

Eso es lo que el Ejecutivo comunitario le habría aclarado al Gobierno español y que el ministro Luis Planas anunció este jueves como "una noticia muy positiva": que cualquier zona a menos de 400 metros estará libre del veto, lo que ya debería ser así según el reglamento base. En declaraciones a la Radio Galega, Planas quiso trasladar que esta aclaración salvará del cierre algunas zonas situadas en 41 de las 87 áreas donde a partir del domingo la pesca de fondo sufrirá restricciones, pero, o no se explicó del todo bien o sus palabras se interpretaron mal, y se generó un poco de confusión.

Y es que eso no significa que los espacios vedados se reduzcan casi a la mitad y pasen a ser 41, sino que en ellos hay puntos a menos de 400 metros de profundidad que Bruselas incluía dentro de la veda en su controvertido acto de ejecución y que quedarán al margen.

Lo que pudo interpretarse como un avance para reducir el impacto de la norma sobre el sector, en la práctica no supone ningún alivio, o muy poco para la flota gallega afectada por la veda. Como explicaron a este periódico el gerente de la Organización de Productores de Pesqueros de Lugo (OPP-07), Sergio López, y el responsable de flota de Puerto de Celeiro, Jesús Lourido, beneficiará sobre todo al arrastre pequeño del golfo de Cádiz, pero en el litoral gallego el efecto será mínimo. En el caso del Cantábrico, apenas dos polígonos incluidos en el veto cuentan con pequeñas zonas donde los barcos tendrán un poco más de espacio para pescar.

Para la flota de altura, como los barcos lucenses que capturan merluza en el Gran Sol con palangre de fondo —el pincho— nada cambia. Siguen con el mismo impacto. En esas aguas, los arrastreros, por ejemplo de Vigo, no se ven perjudicados por la norma porque faenan por debajo de los 400 metros.

Desde la OPP-07 de Lugo solo han detectado entre las áreas que Bruselas incluyó en la veda pese a no llegar a esa profundidad una gran superficie a menos de 400 metros erróneamente cerrada, en Irlanda. Todas las demás tienen extensiones muy pequeñas. Sergio López explica que de nada sirve tener dentro de un polígono una franja que no llega a los 400 metros "porque o aparello non está fixado no mar e ten oscilacións", con lo que es sencillo que pase a una zona que sí se va a clausurar.

Para el sector, la mejor solución para proteger a la flota sería lograr una suspensión cautelar del veto. Para poder solicitarla, el Gobierno debe presentar el recurso que ya confirmó que interpondrá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Lo que Luis Planas tampoco aclaró es cuándo se hará, mientras el tiempo juega en contra.

Desde Vigo, donde participó en la feria Conxemar, se mostró convencido de que la combinación entre esa vía judicial y la de la "negociación" con Bruselas para intentar que corrija el reglamento de ejecución dará "frutos" para "minimizar" el impacto. El siguiente aspecto por el que cree que hay que pelear es por que se excluya el palangre de la medida.

Para hacer presión, la conselleira de Mar, Rosa Quintana, abogó este jueves por establecer una alianza con regiones pesqueras europeas para defender a la flota. También llamó de nuevo a realizar gestiones políticas para conseguir una moratoria y pedir la suspensión.

El objetivo sería ganar tiempo para presentar informes técnicos y científicos que aboquen a Bruselas a rectificar y salvar la campaña de Navidad para el sector.