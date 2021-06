Los cambios del recibo de la luz llegan al mercado libre con subidas de hasta el 27%

A la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mejore su comparador de ofertas de la energía incorporando las de precios dinámicos, un servicio que se completará con la inclusión de un código QR en la factura que simplificará la tarea de cotejar opciones, las organizaciones de consumidores avisan de que, en el mercado libre, las comercializadoras están aplicando subidas en sus tarifas.

En pleno proceso de adaptación a la nueva factura de la luz, que incorpora la estructura de peajes y cargos diseñada por la CNMC y el Gobierno, las estrategias de captación de clientes se han recrudecido. Las comercializadoras salen a pescar en río revuelto aprovechando el descontento y las dudas que, entre los consumidores de la tarifa regulada —el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC)— ha generado el modelo que entró este martes en vigor, por el cual el precio de la electricidad será diferente según el momento del día (horas valle, llanas y punta) y que ha supuesto la supresión de las tarifas de discriminación horaria.

Tras comparar algunas tarifas liberalizadas 2.0 TD, la Ocu ha detectado incrementos del recibo de hasta 27%. La organización sostiene que, en la mayoría de los casos las subidas "van más allá" de lo que implican los cambios en los peajes y cargos, que en la PVPC determinan el 54,6% del recibo. Por ello, deduce que las comercializadoras están "aprovechando para hacer una actualización global de las tarifas" e incide en que estas ofertas en vigor desde este martes "no deberían ser aplicables a los antiguos clientes si no hubo comunicación previa". Al parecer, los productos en los que únicamente se han repercutido los nuevos periodos de energía y potencia son los menos.

En un escenario en el que el trasvase de usuarios de la PVPC —con 10,9 millones de puntos de suministro de menos de 10 kilovatios (kW), 1 millón en Galicia— al mercado libre —que supera los 18,6 millones de puntos de conexión, 771.500 en Galicia— podría acentuarse, las asociaciones de consumidores llaman a la cautela.

"Neste momento, hai que fuxir das ofertas do mercado libre", incide el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), Miguel López Crespo, que recuerda que el regreso al mercado regulado "sempre é posible" en caso de encontrarse con una revisión al alza del contrato.

"Apelamos á precaución, non debemos deixarnos levar pola emoción do momento e asinar unha oferta calquera dunha empresa que nos ofreza o gancho dunha maior estabilidade no prezo", señala el portavoz, que recuerda que la propia CNMC ha constatado en reiterados informes que la PVPC sigue siendo "a mellor opción". A su juicio, ahora toca "esperar uns meses" para comprobar el impacto de los cambios en el recibo, tratando de trasladar algún consumo "ás horas máis económicas" y aprovechando la opción de contratar una potencia más elevada en las horas valle (las más baratas) y una más baja en las punta (las más caras).

En el mercado libre, López constata que, en términos generales, las comercializadoras no cumplieron con el deber de informar de los cambios tarifarios a sus clientes con la antelación suficiente.

Los hogares con menos recursos, penalizados por el nuevo modelo



Ante un cambio en el recibo que ve extemporáneo al comenzar a aplicarse en plena crisis, el secretario general de la Ucgal, Miguel López Crespo, augura que "os peor parados" serán los consumidores vulnerables. "O novo modelo beneficia sobre todo aos titulares de segundas residencias, que aproveitarán que os sábados, domingos e festivos nacionais están incluidos no periodo ‘valle’, o máis económico. O mesmo pasa con aqueles que teñen un coche eléctrico, que o cargarán de madrugada", señala el experto. En cambio, el invierno se vislumbra duro para los bolsillos de los hogares con recursos limitados que, por ejemplo, usen radiadores o calefactores eléctricos para calentarse y tengan electrodomésticos menos eficientes.



1,27 millones

Son los usuarios del bono social de la luz y que también reciben una ayuda para afrontar los gastos de calefacción, agua caliente y de la cocina. Cabe recordar que para acceder a este descuento, que oscila entre el 25 y el 40% en función del grado de vulnerabilidad, es necesario ser cliente de la tarifa regulada (PVPC). Si se contrata una oferta en el mercado libre, el bono se perderá. En Galicia hay 87.076 beneficiarios, según los datos que este martes divulgó el Ejecutivo, que aprobó la concesión de subvenciones por 2,5 millones a las autonomías para cubrir los gastos de gestión y tramitación.



El precio se duplica

Nuevamente, hoy el horario más económico para consumir electricidad se dará de cuatro a cinco de la madrugada, cuando el kilovatio/hora cotizará a 0,11185 euros. Entre las 21.00 y las 22.00 (en hora punta) costará el doble, al situarse en 0,245 euros kW/h. El miércoles pasado, día 26 de mayo, los usuarios de la PVPC convencional (2.0 A) pagaron a esa hora un 36% menos. A las cuatro de la madrugada de ese día, los clientes de la tarifa regulada que tenían discriminación horaria con tres periodos (2.0 DHS), que suelen utilizar quienes tienen coche eléctrico, abonaron el kilovatio a 0,09525 euros, esto es, un 15% más barato de lo que les costará hoy.