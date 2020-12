Cambio de data: a CEG prevé celebrar as novas eleccións o 21 de xaneiro

A Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) prevé celebrar as súas novas eleccións o vindeiro xoves 21 de xaneiro e non o 15, como expuxera inicialmente a xunta de vicepresidentes, despois de que o comité executivo da patronal emendase este venres a proposta.

Así o confirmaron a Europa Press fontes da patronal galega, as cales precisaron que "houbo que atrasar" a data exposta inicialmente porque, aínda que se quere "acelerar o proceso", o 21 de xaneiro é o día máis próximo que corresponde de acordo cos estatutos da Confederación.

Deste xeito, o encontro do comité executivo do venres abordou que a xunta directiva do organismo se reúna o vindeiro venres, 11 de decembro, como un primeiro paso de cara aos comicios. Esta fixará o censo, as condicións e a data da votación, que como moi cedo debe ser o 21 de xaneiro –os estatutos dan un prazo mínimo de 40 días–.

Así, abrirase de prazo para a presentación de candidaturas até o 14 de xaneiro, unha semana antes da elección, aínda que poderían non chegar celebrarse se se logra un consenso. Neste punto coincidiron precisamente os catro vicepresidentes, que no seu encontro do martes volveron apelar ao acordo e a empezar de cero despois da dimisión de José Manuel Díaz Barreiros dous días despois de asumir o cargo.

CUARTAS ELECCIÓNS EN ANO E MEDIO. Serán os cuartos comicios en ano e medio no seo da patronal galega, despois de dúas convocatorias que quedaron desertas, en xullo e setembro de 2019, e outras que a pandemia do coronavirus obrigou a aprazar, previstas para o pasado 30 de abril.

Ademais, o último presidente, Díaz Barreiros, dimitiu o pasado xoves 26 de novembro, 48 horas despois de asumir o cargo por aclamación –tras un acordo co outro candidato, Pedro Rey–, polas dúbidas con respecto ao proceso expostas por algunhas confederacións sectoriais.

A súa dimisión foi a cuarta dun responsable da CEG desde 2015 e a que se produciu en menos tempo. Así, a patronal galega continúa sen presidente e co presidente da provincia da Coruña, Antonio Fontenla, exercendo de portavoz desde xaneiro de 2018, cando abandonou o bastón de mando Antón Arias.

Previamente fóronse Antón Dieter Moure (agora moi crítico co presidente da patronal coruñesa) e José Manuel Fernández Alvariño (histórico rival do coruñés cuxa xestión acrecentou os enfrontamentos internos na confederación).