Caixabank propón un ERE para 2.157 empregados, 65 deles en Galicia

A dirección de Caixabank propuxo aos sindicatos un expediente de regulación de emprego (ERE) para 2.15l7 empregados, 65 deles en Galicia, onde conta cun cadro duns 800 traballadores e onde propón o peche de 34 oficinas das 190 das que dispón.

En concreto, segundo fontes sindicais consultadas por Europa Press, o mapa de "excedente" de cadro trasladado pola entidade cifra en 32 os traballadores que ao seu xuízo sobran na Coruña, 21 en Pontevedra, sete en Lugo e cinco en Ourense.

Por provincias, o peche de oficinas que pretende a empresa (case o 18% do total) sitúa o maior dato en Pontevedra, 19, seguido das 12 da Coruña, dúas en Ourense e unha en Lugo.

O secretario xeral da sección sindical de CC OO en Caixabank Galicia, Xoán Carlos Viveiro, criticou o anuncio no que concierne á comunidade: "É pouco entendible", aseverou.

Respecto diso, destacou que nos últimos tempos o banco incorporou empregados en Galicia, onde "se están facendo horas extras non remuneradas" en todas as oficinas. "Son moitas contradicións, aínda hai xente en período de probas e estas saídas non se justifican", subliñou.

De acordo coa formulación que comunicou a dirección, "parece que queren centrar" a redución de persoal en grandes cidades, o que na comunidade galega traduciríase en localidades como Vigo, A Coruña e Ferrol.

"Casa pouco coas declaracións do conselleiro delegado (sobre previsión de resultados). Non se justifica cos números", insistiu Viveiro, para quen o argumento do incremento de clientes na canle dixital é "unha desculpa", xa que ao mesmo tempo "pretenden aumentar o horario de atención en oficina". "Ou unha cousa ou a outra", incidiu.

O dato de saídas previstas por Caixabank en Galicia supón algo máis dun 8% do cadro na comunidade, algo que, ademais, para este portavoz sindical, non se corresponde co feito de que a entidade nunca acometeu procesos de integración con outras neste territorio, algo que si ocorreu noutras autonomías. De aí, entende, que o número de traballadores e sucursais sexa máis axustado.

Os sindicatos recibiron a primeira comunicación sobre o ERE o 10 de xaneiro e a primeira reunión dentro das conversacións previas foi este xoves. Teñen fixadas outras dúas para os próximos dous xoves, 24 e 31 de xaneiro.

DATOS ESTATAIS

En global, a dirección de CaixaBank expuxo aos sindicatos un ERE para 2.157 persoas, máis do 7% do cadro, no marco do novo plan estratéxico 2019-2021, que contempla unha redución do 18% da rede de oficinas.

En concreto, o excedente de cadro estimado repartiríase en 1.913 empregos da rede de oficinas e 244 de servizos de apoio á rede, que en total suman os 2.157 expostos, sen afectación ao territorio de Barcelona nin Teruel.

CaixaBank presentou esta proposta á representación sindical na reunión mantida coa "firme vontade de chegar a un acordo consensuado" após o proceso de negociación aberto o pasado 10 de xaneiro, no que se constituíu a mesa negociadora e fixouse o calendario de reunións.

Entre outras medidas, CaixaBank tamén puxo sobre a mesa ampliar o horario de atención ao público polas tardes a todas as oficinas, aínda que sen especificar como nin cando; ampliar a mobilidade xeográfica dos 25 quilómetros ao ámbito provincial; aumentar o cadro 'in touch' de 900 a 2.000 persoas; abaratar a clasificación de oficinas ou eliminar subdirectores e segundos responsables en oficinas de menos de catro empregados.

Os obxectivos de negocio do banco presidido por Jordi Gual pasan por pechar 821 sucursais urbanas, até contar con total de 3.640 en 2021, e avanzar cara a unha transformación da súa rede que permita ampliar o número de oficinas de asesoramento urbanas ('Store') até as 700, desde as 285 actuais, así como manter a rede de sucursais en pequenas poboacións (rede AgroBank) e desenvolver os seus servizos dixitais.

Estender a rede de oficinas 'Store' supón aumentar as integracións de pequenas sucursais urbanas, que se unirán nunha única oficina, de moito maior tamaño e máis servizos e con horario de apertura ininterrompida de mañá e tarde.

INDIGNACIÓN NOS SINDICATOS

As organizacións sindicais, que xa esperaban que a entidade trasladase as cifras sobre o número de postos afectados, mostraron a súa indignación ante as medidas de reestruturación que propuxo a entidade e subliñaron que se trata dunha decisión "traumática", porque se ameaza coa unilateralidad se non hai acordo.

CC OO lamentou a "falta de respecto á profesionalidade do cadro" e lembraron que en 2018 a dirección do banco recoñeceu que "o excelente equipo humano" era o que facía posible os "extraordinarios resultados alcanzados".

O sindicato asegurou que non comparte ningunha das medidas expostas e cre que non hai razón que as justifique. "A proposta de CaixaBank non busca senón levar ao límite a negociación para conseguir aplicar de forma unilateral estas medidas forzosas, tal e como prevé o procedemento en caso de non chegar a un acordo", criticou CC OO

Pola súa banda, UXT volveu a pedir a retirada destas medidas "pouco prudentes e nada proporcionais" e denunciou que os datos achegados pola consultora externa son contraditorios cos reflectidos no plan estratéxico.

"Non pode ser que ante os investidores e accionistas dígase que somos os mellores e imos pagar máis dividendos, mentres que ante os traballadores dígase xusto o contrario e preténdase pagar menos nas nóminas", sinalou UXT, que considera que as medidas son "completamente inadecuadas e desproporcionadas".

O Sindicato de Empregados de CaixaBank (SECB) tamén solicitou formalmente que se retire o formato da negociación e comécese a negociar baixo acordo laboral. "Con todo o que a empresa puxo encima da mesa, vese unha negociación moi dura, ardua e complicada e todos os empregados debemos ser conscientes diso. As mobilizacións do cadro deben comezar a estar presentes na cabeza", advertiu na súa conta de Twitter.

Na comunidade galega, CC.OO. dispón da metade dos delegados de Caixabank en Galicia, que se reparten da seguinte maneira: (seis de CC.OO. na Coruña, seis de SECB e dous de UXT; cinco de CC.OO. en Pontevedra, cinco de SECB e tres de UXT; cinco de CC.OO. en Lugo e tres de CC.OO. en Ourense, un de UXT e un de SECB).