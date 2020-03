Las mujeres concentran tres cuartas partes de los empleos a tiempo parcial

Unas 114.300 gallegas trabajaban en el último trimestre de 2019 con una jornada parcial, una cifra que sigue superando por mucho a la de hombres en la misma situación. Tanto es así que ellas concentran el 75% de los empleos de ese tipo, atendiendo a los datos de la Encuesta de Población Activa (Epa).

A las puertas de un nuevo 8-M, este es uno de los datos recogidos por el sindicato Comisiones Obreras en Galicia en el informe Mercado de traballo e coidados: a dobre xornada das mulleres galegas, que presentó este lunes para ahondar en el análisis de la "segregación ocupacional e a fenda salarial e de xénero". En esa línea, la central destaca que la jornada parcial "non adoita ser elección da persoa traballadora e devén en situacións de precariedade laboral porque lastra o salario e empobrece as persoas e as súas familias".

"O máis espectacular destes datos está no feito de que son elas, en máis do 97%, as que asumen traballar en xornada parcial por coidado de menores ou de adultos enfermos, incapacitados ou maiores", asegura CC OO.

Casi ocho de cada diez excedencias laborales corresponden a mujeres

En esa línea, el estudio constata también que "os coidados manifestan unha gran segregación de xénero". Atendiendo a sus cifras, el 87,9% de las personas que ni tienen ni buscan empleo por responsabilidades familiares son mujeres. Y también está "feminizado" el dato relativo a las excedencias laborales, porque más del 78% corresponden a mujeres.

Vistos los datos, la secretaria da Muller de CC OO., Mamen Sabio, pidió este lunes en la presentación del estudio que se "dignifiquen y visibilicen" los cuidados domésticos como "sustento de la sociedad" y destacó que la remuneración de los mismos supondría un incremento del PIB del 51%.

Además, el sindicato exige una "aplicación real de la corresponsabilidad" en un mercado laboral gallego del que dice sigue "perpetuando los roles tradicionales de género", lo que conduce a que sean las mujeres las que tomen la decisión de "reducir sus jornadas laborales en favor de los cuidados". "Una coyuntura sistémica que provoca la doble jornada femenina", añaden en su estudio.

¿Y la brecha salarial?

Los datos de la última Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2017 que recoge CC OO muestran que el salario medio de las mujeres ese año rondaba los 18.833 euros y el de los hombres, los 24.321. La diferencia es así de 5.488 euros.



El sindicato pide que se aplique la normativa que pretende reducir esas discriminaciones en un mercado laboral gallego que "sigue nesgado por los roles tradicionales de género en el que los empleos a tiempo completo y con mejores salarios se encuentran en las ocupaciones más masculinizadas".