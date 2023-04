De cada 100 horas de trabajo pactadas, siete se pierden por absentismo en Galicia

El absentismo laboral y los costes que acarrea constituyen una preocupación para el empresariado. Según la consultora especializada en recursos humanos Adecco, Galicia cerró el cuarto trimestre de 2022 con una tasa del 6,9%, por encima de la media estatal, del 6,7%, y del resultado cosechado entre julio y septiembre, cuando la ratio fue del 6,5% de las horas pactadas efectivas.

¿Qué ausencias al tajo computa el informe? Son variopintas. Desde las horas no trabajadas por incapacidad temporal (IT), hasta las bajas por maternidad o adopción, además de los permisos remunerados, los de compensación de horas extra, el tiempo perdido en el lugar de trabajo o las huelgas. Aunque, lógicamente, también se incluyen las faltas injustificadas, Adecco admite que "no son la porción más importante". Así, la compañía define el absentismo como las horas no trabajadas "por motivos ocasionales". No se computan ni las jornadas perdidas por estar afectado por un expediente de regulación temporal de empleo,ni por vacaciones y días festivos.

El estudio, elaborado sobre la base de la encuesta trimestral de coste laboral del Instituto Nacional de Estadística, sitúa a Asturias a la cabeza, con una tasa de absentismo del 7,8%. De su lado, Galicia es la octava comunidad peor posicionada en una clasificación en la que los valencianos serían los que menos faltan a su puesto (6,2%).

De la radiografía estatal, Adecco extrae que las horas no trabajadas por absentismo entre octubre y diciembre equivaldrían a que 1.044.816 asalariados no acudiesen ni un solo día a su puesto de trabajo durante ese periodo. Es el resultado de cruzar la jornada pactada de 454 horas por trabajador en el cuarto trimestre con las 27 horas perdidas por persona.

El motivo que más pesa en la estadística son las bajas por incapacidad temporal, ya sean debidas a enfermedades o accidentes relacionados o no con el ámbito laboral. En este caso, mientras la tasa de absentismo por IT es del 5,1% de las horas pactadas en el conjunto del Estado, en Galicia asciende al 5,3%. Del análisis territorial se desprende que, una vez más, Asturias es la peor parada (6%), en contraposición con Valencia que, también en este caso, presenta el mejor comportamiento (4,8%).

¿Hay diferencias de un sector a otro? Sí. Las industrias son las empresas más afectadas, con un nivel de ausencias del 7,1% en el conjunto del país, que en la comunidad gallega alcanza el 7,6%.

En los servicios, las firmas gallegas soportan una tasa del 6,7%, inferior en una décima al parámetro estatal, mientras que en la construcción el indicador del absentismo se queda en el 6,5% a nivel autonómico (5,2% en el Estado), lo que posiciona a Galicia como la más afectada por las faltas al tajo en el ladrillo.

Aunque no hay disponibles datos desagregados a nivel autónomico, afinando más por sectores, Adecco identifica, a nivel español, las actividades de servicios sociales, las sanitarias y la asistencia en establecimientos residenciales como los tres ramos más lastrados por el absentismo con tasas que, en todos los casos, superan el 10%. En el polo opuesto, en las actividades cinematográficas, de vídeo, programas de televisión, grabación de sonido y edición musical solo se pierden 2,5 de cada cien horas de trabajo pactadas.

COVID. Tres años después de que la pandemia del coronavirus paralizase la actividad económica, el estudio sitúa la incidencia de los accidentes con baja por covid en 7 por cada 100.000 personas en el cuarto trimestre, lo que supuso un incremento del 15% en términos interanuales. Cantabria, con una media de 59, y Asturias, con 51, fueron los territorios más tocados. En Galicia, el estudio recoge una tasa 0.