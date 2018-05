O BNG estuda denunciar a Feijóo por "falsidade documental e prevaricación"

O BNG estuda presentar unha demanda xudicial contra o presidente da Xunta por "falsidade documental e prevaricación" no proceso de fusión das extintas caixas de aforro galegas, informou este luns a líder desa formación, Ana Pontón. Nunha conferencia de prensa, Pontón indicou que a súa formación, xunto cos demais partidos políticos na oposición, presentará unha solicitude de comparecencia de Feijóo ante o Parlamento de Galicia para dar explicacións sobre ese proceso.

A petición intervén despois de que o economista Francisco Gibert, da firma consultora KPMG, asegurase a semana pasada ante unha comisión do Congreso dos Deputados que en 2009, fixo un estudo encargado pola Xunta sobre a situación das entidades Caixanova e Caixa Galicia pero que o seu diagnóstico "non constituía unha recomendación sobre se ambas debían fusionarse ou non".

Feijóo "mentiu dicindo que había unha auditoría que agora resulta que nin é auditoría nin avalaba a fusión das caixas" de aforros, denunciou Pontón. Reclamou a publicación inmediata da "suposta auditoría" encargada a KPMG pola Xunta, dun custo dun millón de euros, e considerou que se trata dun tema da "máxima gravidade".

O BNG "non vai pasar páxina", comentou e acusou á Xunta de tomar decisións que levaron a unha "errada fusión das caixas" de aforros. "A mentira non deberiamos tolerala baixo ningunha circunstancia", sinalou a portavoz nacional do BNG, quen cualificou de "indignante" e "intolerable" a falta de funcionamento dunha comisión do Parlamento de Galicia que debe estudar ese proceso de fusión das caixas e a súa conversión en entidade bancaria.

"O único que estamos a ver é que o PP ten moito que ocultar nesta fusión e nin se convocou a comisión nin o relatorio", dixo a representante do BNG.

"Estamos a estudar desde o punto de vista xurídico o feito de que non haxa auditoría", dixo Pontón, e engadiu que os avogados tamén analizan o feito de que o documento "non recomendase a fusión das caixas", por se todo iso "merece unha denuncia desde o punto de vista xudicial". Sinalou que Feijóo podería ter que responder de cargos de "responsabilidade penal" condenables con penas de "inhabilitación para cargo público de ata dez ou vinte anos".

Nunha rolda de prensa posterior, o portavoz de En Marea, Luís Villares, insistiu tamén na necesidade da comparecencia de Núñez Feijóo ao entender que a "mentira continuada" do máximo mandatario galego é "totalmente inaceptable". "Alguén que mente non merece ser presidente, a xente non se merece gobernantes mentireiros", sostivo Villares.

Así as cousas, sobre a intención do BNG de estudar unha denuncia sobre un posible delito de prevaricación, o maxistrado en excedencia sinalou que "está por ver a cualificación penal ou non" pero remarcou que, "desde logo responsabilidade política" si a hai.

Pola súa banda, Xoaquín Fernández Leiceaga, do PSdeG, tamén apoiou a solicitude de comparecencia para que se aclaren as "discrepancias" que cren que existen entre "o declarado no seu momento por Núñez Feijóo" e o que sosteñen "os autores do informe de KPMG". "Se comparecese Feijóo, daríanos a oportunidade para coñecer un pouco máis que pasou no proceso de fusión das caixas", manifestou.

O portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, en cambio, saíu ao paso da petición de comparecencia da oposición e sentenciou que "o Parlamento está para cuestións máis importantes que para facer arqueoloxía e tratar cuestións xa tratadas". Desta forma, Puy mostrouse "profundamente sorprendido" con que a intervención do representante de KPGM suscite o interese da oposición galega cando hai cinco anos que dixo o mesmo na comisión de investigación das caixas do Lexislativo autonómico.

Así mesmo, o representante popular alegou que a decisión tomada foi en base á vontade maioritaria dos galegos de manter unha entidade financeira con sede en Galicia e convidou a tomar nota de como poderían ter ido as opcións alternativas, que na súa opinión terminarían coas caixas galegas absorbidas por outras entidades financeiras de índole estatal. Por todo iso, Puy expresou a súa incomprensión dos motivos que levan á oposición a presentar unha petición "extemporánea" sobre "algo que está debatido" na Cámara galega.