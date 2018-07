Los tripulantes de cabina (TCP) de Ryanair irán a la huelga los próximos 25 y 26 de julio, paros que se secundarán en España, Portugal, Italia y Bélgica en una acción conjunta, según se lo han decidido este mediodía en Bruselas los sindicaros españoles USO y Sitcpla, el SNVPAC portugués, el sindicato Ultrasporti, UIL, italiano y el belga CNE.

En España están llamados a la huelga más de 1.800 TCP, más de 4.000 entre los cuatro países. Actualmente, la mayor aerolínea de bajo coste de Europa opera unos 2.000 vuelos diarios desde 89 bases con las que cuenta en Europa —13 en aeropuertos españoles—.

Según el documento conjunto firmado, no descartan tomar medidas adicionales si la aerolínea irlandesa no realiza concesiones en términos de empleo. Estos paros se suman a la huelga de 24 horas convocada el 12 de julio por los pilotos de Ryanair en Irlanda, que afectarán al 7% de sus vuelos.

En concreto, los auxiliares de vuelo en Italia realizará una huelga de 24 horas el 25 de julio, mientras que en España, Portugal y Bélgica pegarán durante 48 horas entre el 25 y el 26 de julio, según el calendario difundido por los cinco sindicatos.

Estos paros se suman a la huelga convocada el 12 de julio por los pilotos de Ryanair en Irlanda

"No descartamos que después de estas fechas haya más huelgas y no descartamos que otros países se unan" si no se alcanza un acuerdo, ha asegurado el responsable de vuelos del sindicato USO, Ernesto Iglesias, quien ha insistido en que los sindicatos de otros países no han podido sumarse por el momento ya que se encuentran inmersos en un proceso de negociación con la compañía y "sería entendido como mala fe".

La representante del sindicato Sitcpla, Monique Duthiers, ha dicho que entre las principales reivindicaciones de los trabajadores se encuentra el reconocimiento de los sindicatos de cada país por parte de la aerolínea y que "los trabajadores puedan elegir a sus representante sindicales, y que la compañía no decida con quien quiere hablar y con quien no".

APLICAR LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y ACABAR CON EL 'DUMPING'. "Es evidente que la compañía debe aplicar la legislación nacional del país del que se trate" y abandonar las prácticas por las cuales "la aerolínea aplica la legislación irlandesa o nacional según le convenga", ha dicho Duthiers, quien también ha pedido "acabar con el conglomerado patológico de empresas de trabajo temporal que pertenecen a Ryanair" y que solo contratan a empleados para esta compañía.

Así, los sindicatos han pedido a la Comisión Europea y a los gobiernos de los países en los que opera Ryanair que actúen "frente al dumping social llevado a cabo por la compañía irlandesa", así como asegurar que se cumple la legislación europea y nacional en todos los contratos de trabajadores, según el comunicado de prensa hecho público este jueves.

"Hacemos un llamamiento a la Agencia Europea de Seguridad Aérea y a las autoridades nacionales de Aviación Civil a que sean más vigilantes con Ryanair, y asegurarse de que cumplen con la legislación", dice la nota, que insiste en que se deben respetar los derechos de los trabajadores, las limitaciones de tiempo de vuelo y los requerimientos de descanso "incluso en los días de huelga".