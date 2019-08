Los autónomos piden acceder a contratos públicos mediante alianzas

El régimen de autónomos encadena ya más de tres años y medio perdiendo cotizantes en Galicia, de tal forma que a cierre de julio una media de 211.420 trabajadores por cuenta propia pagaban sus cuotas a la Seguridad Social. Son 27.000 menos de los que operaban en la comunidad a inicios de 2008, cuando el autoempleo alcanzó su cuota máxima. La sangría continúa, pues de enero a julio el instituto público registró 18.345 altas de profesionales, insuficientes para contrarrestar las 19.208 bajas.

Ante esta radiografía, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta) llama a revitalizar el emprendimiento con fórmulas como las agrupaciones de interés económico (AIE) —reguladas por ley desde 1991—. Esta herramienta permitiría a autónomos del mismo o de distinto ramo constituir alianzas para concurrir a las licitaciones de las administraciones, en particular de los concellos del rural. "Non debemos permitir que as grandes empresas veñan captar os recursos públicos", constata el presidente de Upta, Eduardo Abad. A su juicio, las uniones de trabajadores por cuenta propia y pymes de sectores como la construcción, los servicios, la cultura o el deporte permiten romper la barrera de la solvencia técnica y económica necesaria para competir con las grandes corporaciones.

La sangría del régimen de autónomos sigue: de enero a julio la Seguridad Social registró 18.345 altas de profesionales, insuficientes para paliar las 19.208 bajas

A la vista de la evolución del empleo autónomo, Upta apunta también a "un cambio de ciclo" caracterizado por el "esgotamento dos sectores da hostalería e o comercio", que sostienen un tercio de toda la afiliación, pero van perdiendo peso con el goteo de cierres motivados por factores como la falta de relevo generacional, la competencia del comercio electrónico o la saturación de algunos nichos de mercado. A juicio de Abad, entre los sectores con "recorrido", figura el desarrollo de negocios "auxiliares" de grandes empresas.

Además de promover las AIE, Upta demanda a la Xunta "políticas de emprendemento a longo prazo" que, por un lado, allanen el relevo en una comunidad en la que en los próximos cinco años se jubilarán más de 32.000 profesionales. Por otro, la organización urge a promover la cultura del emprendimiento desde la Formación Profesional y el Bachillerato, con el fin de que los autónomos del futuro tengan "formación de calidade".