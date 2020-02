Asturias, Galicia e Cantabria pactan alegacións ao estatuto das electrointensivas

O Goberno do Principado de Asturias acordou coa Xunta de Galicia e o Goberno de Cantabria as alegacións que presentarán este xoves ao estatuto electrointensivo co obxectivo de garantir a competitividade das empresas altamente electrointensivas.

Na rolda de prensa posterior ao Consello do Goberno, o conselleiro de Industria, Emprego e Promoción Económica, Enrique Fernández, incidiu en que o tres gobernos autonómicos coordinaron as alegacións, atendendo á análise técnica e coa participación das empresas e sectores afectados polo real decreto. Ademais, non se descarta que unha cuarta comunidade adhírase ao acordo.

O conselleiro, que compareceu xunto á portavoz do Executivo, Melania Álvarez, explicou as principais liñas das alegacións, entre as que destaca a petición de incorporar unha definición diferenciada para os consumidores electrointensivos e para os consumidores altamente electrointensivos.

Segundo Enrique Fernández, a actual redacción do estatuto non aborda a competitividade das empresas altamente electrointensivas e suporía descontos "insuficientes e desiguais" para este tipo de industria.

Nesa liña, búscase elevar a rebaixa no prezo da electricidade até os 10 euros para as empresas altamente electrointensivas, que o documento inicial fixa nunha media conxunta de 2,25 euros/MWh.

Outra alegación relevante para este tipo de industria é o incremento das compensacións por custos de emisións indirectas de CO2 até "o máximo" normativo que permite a UE e que podería roldar os 300 millóns de euros anuais.

Ademais, pretenden levar as reducións de cargos até o límite máximo permitido pola Unión Europea, así como unha rebaixa na fiscalidade para a industria altamente electrointensiva superior á actualmente reflectida no borrador.

Tamén se demandan máis incentivos para os contratos bilaterais no sector eléctrico (PPA) e a recuperación da interrumpibilidad co formato previo á última poxa, entre outras alegacións recollidas no documento de once páxinas.

ALU IBÉRICA E TÉRMICAS. O conselleiro referiuse, así mesmo, á advertencia realizada este mércores por Alu Ibérica, nova denominación das antigas plantas de Alcoa na Coruña e Avilés após a súa compra por Parter Capital, de que o custo eléctrico que resulta do borrador de estatuto "faría imposible" que poida producir aluminio primario en España e poría en risco aos máis de 320 empregados de ambas as plantas.

O responsable asturiano de Industria apelou ao "diálogo" entre a compañía e o Goberno central para procurar alcanzar un acordo "canto antes", desde a posición de intermediario do Principado co obxectivo de "manter a actividade e o emprego" na comunidade.

Igualmente, Fernández confirmou que ao Goberno asturiano cónstalle "" que hai compañías que "poden ter proxectos", na liña das declaracións da vicepresidenta para a Transición Ecolóxica, Teresa Ribeira, que afirmou que existen propostas "moi interesantes" por parte dos titulares das centrais térmicas abocadas ao peche.