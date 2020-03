As empresas galegas blíndanse ante o coronavirus

As principais empresas galegas adoptaron medidas ante a afectación do coronavirus, coa posta en marcha de protocolos, recomendacións de hixiene, restricións de viaxes e accesos a factorías, así como fomento de teletraballo, entre outras. No tocante á planta de PSA Citroën en Vigo, fontes da compañía admiten que "hai tensións" no ámbito loxístico, "pero non se prevé impacto sobre a actividade a curto prazo". Tampouco hai afectacións nas exportacións.

Respecto das medidas adoptadas, inclúese a difusión de pautas e recomendacións aos traballadores para minimizar o risco de contaxio, prohíbense viaxes, fanse protocolos para evitar o contacto entre transportistas e traballadores. Ademais, na factoría olívica intensifícanse as gamas de limpeza e fanse controis de accesos co fin de que persoas que estivesen en países ou rexións de riscos non poidan acceder a centros de traballo.

RESTRICIÓNS EN INDITEX. No tocante a Inditex, emitiu unha serie de medidas para os seus traballadores que pasan pola suspensión temporal dos servizos de autobús e de ximnasio para os empregados de Arteixo. Na circular de medidas xerais, figura a restrición de viaxes e recepción de visitas "estritamente imprescindibles", así como horarios de comedor máis espaciados.

EXPERIENCIA PILOTO EN ENCE. Ence aplicará entre este mércores e xoves, 11 e 12 de marzo, unha experiencia piloto de teletraballo na súa fábrica de Pontevedra. Dado que se trata dunha fábrica, só un parte de traballadores é susceptible de participar, e dentro deles levará a cabo esta proba entre o 70% destes empregados.

O sector do metal detecta desabastecemento de "pezas concretas"

Ademais, a semana pasada xa puxeron en marcha un protocolo especial con recomendacións sobre hixiene, restrición de viaxes a zonas de risco e de entrada de visitantes á planta pontevedresa. Todo iso, despois de que varios traballadores da fábrica de Ence en Navia se viron obrigados a entrar en corentena ao entrar en contacto cun contaxiado.

MENOS CONTACTO NO MUSEO DE ESTRELLA. No caso de Hijos de Rivera, adoptáronse diferentes medidas en relación coa hixiene de empregados, como é facilitar dispensadores de xeles. Tamén se recomenda non realizar viaxes máis aló dos estritamente necesarios. Fontes da compañía explican que no museo de Estrella Galicia, MEGA, situado á beira da planta da Grela, na Coruña, adoptáronse "restricións" para "minimizar riscos" ao tratarse dun museo moi "experiencial" no que se tocan moitos obxectos e próbanse diversos sabores.

RISCOS PARA CONSERVEIRAS. Pola súa banda, o sector conserveiro cualificou recentemente como "risco controlado" o posible impacto da crise do coronavirus na súa actividade, e asegurou que ten o "abastecemento de materia prima cuberto para 6 meses". Nese sentido, Jealsa trasladou este martes que como "medida de prevención reduciuse o movemento desde e cara ás áreas afectadas (China, Corea, Italia) e mantense unha constante actualización sobre a situación e as medidas recomendadas". Así mesmo, asegura que "a actuación non afecta en maneira algunha as actividades de produción, transporte e movemento de mercadoría" aos seus clientes, aos que atende "da forma habitual".

Conserveiras como Jealsa reduce movementos con áreas afectadas

DESABASTECEMENTO DE "PEZAS CONCRETAS" NO METAL. A Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (Asime) volveu a facer un chamamento á "calma" este martes durante unha xornada sobre o coronavirus en Ferrol e a seguir "con rigorosidade" as medidas de precaución sen caer no alarmismo. "O impacto económico do coronavirus xa se está notando a nivel de feiras e actividades internacionais canceladas e tamén en desabastecemento de pezas concretas, pero desde Asime chamamos á calma e queremos resaltar que as empresas e os comités de prevención están a ser moi responsables e rigorosos no sector industrial", explica Emma González, de Asime.

O feito é que, "por agora, non se detectou ningún caso de coronavirus nos máis de 67.000 traballadores que ten o sector metal en Galicia nin hai ningunha empresa con problemas graves de desabastecemento".

NUEVA PESCANOVA. Outra multinacional con sede na área de Vigo, o Grupo Pescanova, tamén adoptou unha serie de medidas de precaución, entre elas a prohibición ao persoal de viaxar a Italia, Asia e Oceanía, informan fontes da compañía consultadas por Efe. Así mesmo, limitouse o acceso de visitas ás fábricas do grupo, reducíndoas ás "imprescindibles", nese caso deberán pasar previamente por unha serie de controis.

Nueva Pescanova recomenda limitar os desprazamentos e celebrar as reunións de maneira telemática e ofrece a opción do teletraballo para os empregados de Madrid que se vexan afectados polo peche de garderías e colexios nesa comunidade autónoma.