Uqui Permui: "La apuesta por el diseño es una asignatura pendiente en la pyme"

Directora de arte y diseñadora gráfica, Uqui Permui tiene su propio estudio en Compostela y en marzo asumió la presidencia de la Read en representación de la Asociación Galega de Deseño (DAG), de la que es socia fundadora. Suya es la campaña En Negro Contra as Violencias, que logró gran repercusión, y es autora del logotipo de este Xacobeo, entre otros trabajos.

Su fin es definir las líneas de pensamiento y acción del sector en el próximo año. Es un punto de encuentro imprescindible para examinar y plantear nuevos retos. En esta edición nos hemos propuesto analizar cómo diseñamos en España y cómo nos influyen las variantes que vivimos: paisajísticas, culturales, económicas. Bajo el título de Identidad y territorio, desarrollamos un programa que va desde el análisis local a la internacionalización del sector.En este momento una de las principales preocupaciones, no solo del sector sino de la sociedad en general, es la recuperación socioeconómica tras la pandemia y el resto de emergencias y desastres medioambientales que aparecen cada día —riadas, erupciones, etc—. El diseño cuenta con una herramienta muy potente que es la creatividad y la experiencia de muchos profesionales para hacerla real y tangible. Así que trataremos de analizar cómo podemos canalizar estas sinergias y conocimientos para el bien social y económico. Otra de las cuestiones claves a la que nos enfrentamos es conseguir un equilibrio entre desarrollo y sostenibilidad. Es fundamental que el diseño asuma ese reto como propio, no podemos diseñar sin plantearnos qué sucederá después con el producto.

¿Está el diseño en un buen momento?

Personalmente pienso que sí, por lo menos se percibe una recuperación en un sector que ha sufrido muchísimo el periodo de crisis, acompañado de un descrédito para todo lo que sonara a diseño por su errónea identificación con lo superfluo. Esto no solo ha perjudicado al sector, sino también a la comunidad y a la economía. Las empresas que no suprimieron el diseño sino todo lo contrario, lo potenciaron, son las que han conseguido competir y crecer en momentos de tanta incertidumbre.



¿Goza ahora el diseño de mayor reconocimiento y de suficiente apoyo de las administraciones?

Creo que hemos avanzado y ninguna empresa importante puede obviar el diseño en las diferentes fases de producción o venta, pero en España, y sobre todo en Galicia, lo que existen son mayoritariamente pymes y ahí es donde es necesaria una mayor labor de promoción y empuje para que se reconozca. Es normal escuchar en empresas pequeñas, verbalizado de diferente manera, que no necesitan diseño porque ya venden lo suficiente, cuando el problema es que pueden estar realizando un esfuerzo enorme para hacer y poner en el mercado ese producto. En este sentido, es muy importante que trabajemos de la mano de la Administración. En Galicia, su implicación ha sido muy positiva en los últimos años y sentimos que está abriendo la puerta al diseño, y que donde antes solo se consideraba la innovación tecnológica ahora se entiende que innovación y diseño tienen que ir juntas.



¿Entonces queda mucho camino para reforzar la apuesta del tejido empresarial gallego por el diseño?

Es una asignatura pendiente para la mediana y pequeña empresa. Posiblemente también sea un problema educacional: si desde primaria se inculcara en las aulas el valor del diseño, tendríamos seguramente una base de conocimiento y reconocimiento necesaria para cualquier actividad empresarial.



¿Tienen las disciplinas ligadas al diseño cada vez más tirón entre los jóvenes al elegir su profesión?

Posiblemente. En la medida que sube el prestigio, aumenta la demanda de profesionales. En Galicia hay varias escuelas superiores de diseño con diferentes especialidades y se busca conseguir un grado universitario en Pontevedra, además del que ofrece la Escuela Universitaria de Diseño Industrial en Ferrol. En cualquier caso, sería importante incrementar la competitividad y adecuar las asignaturas. El sector está en continua transformación y el sistema educativo es más lento de lo que nos gustaría para adaptarse y formar personas en diferentes disciplinas. Aun así, somos conscientes de que muchos diseñadores y diseñadoras que se forman en Galicia luego tienen que trabajar en otras comunidades o fuera de España, y sea para coger experiencia o para desarrollarse profesionalmente.



¿Cuáles son las principales magnitudes del diseño en Galicia?

En el foro presentaremos un estudio realizado por la Asociación Galega de Deseño y la Axencia Galega de Innovación sobre la relación del diseño con la economía. En él se aprecia una tendencia clara y es que el diseño no solo interviene al final sino que es protagonista en distintas fases y procesos de la actividad empresarial. Esto es un gran avance sobre la consideración que se tenía antes del diseño como producto exclusivamente. No quiero adelantar datos, pero si dejáramos de hacer actividades de diseño la producción de la economía gallega podría caer casi un 2%, el valor añadido un 3,4% y el empleo, más de un 4%. Esto supondría, teniendo en cuenta las magnitudes de la economía en 2018, una pérdida de casi 2.000 millones en valor añadido y más de 42.000 empleos a tiempo completo.