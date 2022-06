Antonio Torrado, socio director de SDG Group: "Todo proceso empresarial puede mejorar con el análisis de datos"

Líder en análisis de datos a nivel nacional, SDG Group factura más de 120 millones de euros al año en España, donde prevé alcanzar los 1.000 profesionales en 2022. Con un crecimiento imparable, el plan es "duplicar la campañía" en tres años.

¿Cómo le explicaría a un profano en el universo del big data y la inteligencia artificial en qué consiste la actividad de la empresa?

Con los avances en campos como internet y los dispositivos móviles, a finales de los 90 comenzó una eclosión de datos que albergan para las empresas, organizaciones públicas y privadas e incluso entidades de economía social información y conocimientos potencialmente interesantes sobre el funcionamiento de una compañía y el comportamiento de sus clientes. La actividad de SDG Group consiste en tratar los datos y obtener esos conocimientos ocultos o no tan obvios para que las empresas tomen decisiones basadas en esa información y no en la intuición o el conocimiento experto de las personas que las dirigen.

¿Hasta qué punto la analítica de datos puede mejorar la gestión y los resultados de las empresas?

No hay prácticamente ningún elemento en el funcionamiento de una organización o un servicio público que no pueda ser mejorado a través de alguna técnica de tratamiento y análisis de datos. Permiten, por ejemplo, entender cuáles son las dinámicas o patrones de consumo de una determinada tipología de clientes para diseñar la oferta de productos o servicios de una manera ventajosa, obteniendo algún tipo de beneficio o mejora, ya sea en el rendimiento económico porque se vende más o mejor, o en la satisfacción del cliente. Con datos de los propios sistemas de información de las empresas, como los de venta, compra o gestión financiera, es posible hacerse una buena idea de cómo opera la firma, de si en una determinada área la actividad no funciona bien y de por qué ocurre. Es muy importante tratar estos datos de manera muy fidedigna, estructurada, asegurándonos de que están en calidad, que son coherentes y que fluyen automáticamente, pues no podemos hacer estos procesos manualmente.

¿Podría poner algún ejemplo de la contribución de su actividad?

Recientemente hemos trabajado con una cadena de supermercados para entender cuál es el patrón de comportamiento y consumo en la sección de pan y bollería que elaboran en cada tienda para predecir cuánto pan o bollos se necesitarán para que no falte ni sobre producto. El objetivo es inferir mediante técnicas de inteligencia artificial qué cantidad se debe poner cada día a disposición del cliente según el tramo horario y el tipo de producto. En este caso, se obtuvo una mejora financiera de 5 millones en un año, en forma de mayores ingresos y menos costes.

SDG Group acaba de presentar su sede en Santiago. ¿A qué responde la apuesta por Galicia?

La elección de Galicia como uno de los ejes de crecimiento de SDG Group tiene que ver con tres aspectos que nos motivaron. Uno es el tejido universitario potente que tiene y el talento que emana de las tres universidades, lo que hace de la comunidad un lugar natural donde incorporar talento. También existe una red de centros de tecnología punteros a nivel nacional y de referencia en el ámbito internacional, que han articulado progresos a través de nuestro sector y han ido dejando un poso de talento y conocimiento alrededor de la estadística empresarial o los datos a través de personas que han pasado por estos centros. Por último, hay un tejido empresarial relevante. Las grandes empresas de Galicia tienen desde hace años inversiones para la tecnología de datos. Y la Xunta, con los servicios de salud, que son muy demandantes de datos, ha apostado por la inteligencia de negocio y de servicios desde mediados de los 90.

¿Cuántas personas integran el equipo humano en Galicia?

Algo más de 50 trabajadores de todas las provincias. Y seguimos buscando profesionales. El plan marcado pasa por tener entre 100 y 150 empleados e invertir unos 5 millones de euros en tres años.

Han implantado un modelo de trabajo con el que los profesionales pueden decidir su ubicación y mantener su domicilio en cualquier punto de la comunidad.

Somos una compañía global con unos 500 clientes en el mundo, entre ellos firmas del Ibex y el Dow Jones. El objetivo es poder desarrollar nuestra actividad sin tener que hacer la maleta y cambiar de vida. En Galicia hemos apostado por un modelo sin presencialismo. Nuestro equipo trabaja desde el lugar que quiere. Recuerdo a inicios de la década del 2000 el mantra de que las personas buenas en su trabajo pueden trabajar donde quieran. Parecía accesible solo para talentos excepcionales. Hoy no tiene que ser algo excepcional.