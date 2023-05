Un año de retos para el sector del aceite de oliva

Sequía, incremento en los costes de producción, alza de precios, menor disponibilidad y la lista no acaba ahí. Los múltiples desafíos a los que se enfrenta el sector olivarero español generan una gran inquietud de cara a una campaña que se anuncia corta. Desde el sector no esconden su preocupación. Declaraciones recientes del presidente de la Denominación de Origen Protegida de Aceite de Oliva ‘Montes de Toledo’, Gregorio Gómez López, dan noción de la gravedad. “Nos vamos a quedar con prácticamente cero si no llueve”, declaró Gómez López. Esto a pesar de las 450.000 toneladas de existencias.

Las cifras confirman las inquietudes del sector y desde la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG) ya aseguran que se trata de la peor campaña desde 1995-96. Según datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), la producción de aceite de oliva alcanzó 1.412.000 toneladas durante la cosecha pasada. Las cifras de la campaña 2022/2023 llegan a las 780.000 toneladas, lo que representa un descenso del 47,7%. Una tendencia que se replica a nivel europeo donde la producción bajó un 33,8% con respecto a la campaña anterior. Este es particularmente el caso en Italia y Portugal, donde el descenso alcanzó el 28,6% y 39,4% respectivamente.

La caída en la producción equivale a menor disponibilidad del producto y por ende, las consecuencias ya pueden resentirse en los mercados locales donde se ha disparado el precio en origen. Según datos del COI, en España el precio del aceite de oliva virgen extra ya roza los 527,5€ por 100 kg. Esto se traduce en un incremento del 58,2% con respecto al mismo período de 2021/2022. Un aumento que se explica no solo debido a la baja producción, sino también a la subida de los precios de la energía, las materias primas, como así también de los componentes de envasado.



Como en esta cadena todo está conectado, la baja en la producción y el alza de los precios se espera que tengan un impacto directo en la demanda. Las previsiones indican que habrá menos consumo interior y exportaciones. Así lo ha afirmado el director gerente de la Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador del Aceite de Oliva (Asoliva), Rafael Pico, quien expresó que la campaña de ventas estará “muy justa” debido al poder de comercialización de los aceites de oliva. En esa misma línea se ha expresado también el presidente del sector del Aceite de Cooperativas Agro-Alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta, quien aseguró que se espera que la demanda “se comprima”. Por ende, según Sánchez de Puerta, la única solución para ajustar la oferta y demanda será a través de los precios. Datos de la COI corroboran los dichos de los representantes del sector. Las cifras ubican a España a la cabeza entre los países de la UE en relación al descenso del consumo que se sitúa en un 27,6% menos en relación a la campaña anterior.

Ante este difícil panorama, el Gobierno español ha puesto en marcha desde comienzo de año una medida de bajada del IVA de bienes fundamentales. La iniciativa contempla una bajada del 10% al 5% en el IVA de los aceites, incluido el de oliva. Esto pese a que el sector abogaba porque se estableciera en 0%. “Cualquier medida que facilite el acceso de los consumidores a una dieta más saludable es bienvenida, aunque bien es cierto que hubiésemos preferido ir a un IVA cero como otros alimentos básicos”, expresó el presidente de la interprofesional del aceite de oliva español, Pedro Barato.



Como si todo esto no fuera suficiente, el sector se enfrenta a otra gran incertidumbre: la armonización a nivel europeo de un etiquetado frontal en los alimentos. El asunto lleva tiempo preocupando a los representantes del sector, especialmente desde que el Ministerio de Consumo le dio vía libre al modelo NutriScore para que éste pueda ser adoptado de manera voluntaria en el mercado español. Sin embargo, las declaraciones recientes a EFE del desarrollador del NutriScore, Serge Hercberg, han sido la última gota que ha rebalsado el vaso. El “padre de NutriScore” ha entrado de lleno en una de las críticas que se le reprocha al modelo y que está relacionada con las buenas notas que obtienen productos malsanos como la Coca Cola Light o las patatas fritas congeladas, en comparación con las malas calificaciones que obtienen productos tradicionales españoles, entre ellos el oro líquido español. “El aceite de oliva no puede tener la nota máxima”, sentenció Hercberg alimentando el debate.

El promotor del etiquetado francés cuestionó que el sector del aceite de oliva español quiera que el producto lleve la etiqueta con la mejor clasificación posible y se preguntó si es el sector económico el que decide cómo clasificar un producto o si son los científicos. A lo que el ingeniero agrónomo y Director Técnico de la Asociación Española de Municipios del Olivo, José María Penco, responde en una publicación de LinkedIn que “no es el sector económico el que decide/propone cómo clasificar el aceite de oliva virgen extra” sino que son “la multitud de estudios y ensayos clínicos publicados que demuestran que el AOVE es la grasa más sana de todas las conocidas”.

Como lo detallan los expertos españoles firmantes del documento científico titulado ‘Las razones científicas de lo inapropiado del Nutri-Score para atender los problemas nutricionales del mundo actual’, “la calificación de los aceites de oliva virgen o virgen extra en la categoría C, suponen un fraude de la información nutricional al silenciar el gran cuerpo de doctrina, generado por cientos de publicaciones de todo el mundo, considerando a este producto como el prototipo de grasa comestible saludable”.

La mala nota que le otorga Nutri-Score al aceite de oliva perjudica a un producto que ya se enfrenta a numerosos desafíos. La preocupación por la huida de los consumidores hacia otras alternativas menos saludables, no es exagerada y se profundiza con la llegada de esta etiqueta que afortunadamente, por el momento es únicamente de adopción voluntaria. El sector confía en que las autoridades entren en razón y se posicionen firmemente en contra de todo sistema que perjudique la imagen de los productos españoles. Más aún en un contexto como el actual en el que los retos son cada vez más.