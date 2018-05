A Sección Terceira da Sala do Penal da Audiencia Nacional desestimou os recursos presentados por catro exaltos cargos de Pescanova, entre eles Pablo Javier Fernández Andrade, fillo do expresidente da compañía Manuel Fernández de Sousa, de modo que o seu procesamento continúa adiante.

Os maxistrados confirman o auto do maxistrado instrutor da causa, José de la Mata, quen o pasado mes de febreiro procesou a este catro acusados xunto con outras 15 persoas, entre elas o expresidente da pesqueira Manuel Fernández Sousa, por maquillar os estados financeiros entre os anos 2009 e 2012 co fin de evitar que as consecuencias destes movementos quedasen rexistradas na súa contabilidade e non se visen reflectidas nas contas que logo presentaban ante a Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

No caso de Pablo Javier Fernández Andrade, a Sala expón que se lle investiga pola súa posición como conselleiro de distintas sociedades e representantes na luxemburguesa Pescahold. Atribúeselle delito de falseamento de contas, falseamento de información económica e financeira e delito de estafa por participar presuntamente na preparación de ampliación de capital.

Sobre esta operación financeira, o maxistrado concluíu ao termo da instrución que entre os meses de xullo e agosto de 2012 produciuse unha ampliación de capital da vella Pescanova mediante a emisión de 9.290.464 novas accións por preto de 125 millóns de euros.

O tribunal tamén desestima o recurso presentado polo que fora director financeiro de Pescanova ata o 31 de xullo de 2012, Antonio Taboas Moures. Impútalle delitos de falseamento nas contas anuais da multinacional galega entre os anos 2009 e 2011, dinámica que continuou ao preparar as contas do seguinte exercicio.

Tamén foi procesado polos delitos de falseamento da información económica e financeira, falsidade en documento mercantil e delito de estafa pola súa participación xunto con outros exdirectivos, responsables de auditoría e contabilidade que crearía, segundo os maxistrados, un armazón societario de entidades que daban lugar a facturacións entre elas e a matriz.

Os maxistrados tamén rexeitaron o recurso do tamén ex director financeiro do Grupo Pescanova Carlos Turci, ao que o xuíz instrutor da causa atribúe un delito de falseamento das contas anuais e outros documentos relevantes entre 2009 e 2011, "dinámica que continuaría ao preparar as contas de 2012".

A Sala tamén desestimou o recurso do exconselleiro de Pescanova José Antonio Pérez-Nievas, a quen se atribúe un delito de uso de información relevante ao vender accións a través da sociedade da súa propiedade Golden Limit após unha "reunión informal" dalgúns conselleiros, "evitando así cuantiosas perdas".

Pérez-Nievas admitía no seu escrito que deu a orde de venda das accións, pero co obxectivo de amortizar un préstamo da extinta Caixanova. O tribunal determina que non hai lugar ao recurso "ao non poder considerar disipados os indicios".