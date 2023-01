Amazon despedirá a más de 18.000 trabajadores

El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, ha comunicado que despedirá a más de 18.000 trabajadores, aumentando la cifra que la compañía habría estado valorando según informaciones publicadas a finales del año pasado. El CEO de Amazon ha confirmado el miércoles esta información, que reafirma las informaciones publicadas previamente por el periódico Wall Street Journal.

"Normalmente esperamos para comunicar estos resultados una vez hemos podido hablar con las personas directamente afectadas. Sin embargo, como uno de nuestros compañeros de equipo filtró esta información al exterior, decidimos que era mejor compartir esta noticia antes para que puedan conocer los detalles directamente de mi boca", ha explicado Jassy.

"Tenemos la intención de comunicarnos con los empleados afectados (o, en su caso en Europa, con los órganos de representación de los trabajadores) a partir del 18 de enero", ha agregado, tal y como consta en un comunicado. No obstante, Jassy ha querido remarcar que la compañía ha resistido dificultades economías inciertas en el pasado. "Estos cambios nos ayudarán a perseguir nuestras oportunidades a largo plazo con una estructura de costes más sólida", ha afirmado.

"También soy optimista y creo que seremos ingeniosos, creativos y ágiles en este tiempo en el que no estamos contratando de forma expansiva y eliminando algunas funciones", ha expresado, antes de destacar que "las empresas que duran mucho pasan por distintas fases". El gigante estadounidense del comercio electrónico Amazon estaba valorando en noviembre recortes de empleo entre sus plantillas de trabajadores corporativos y tecnológicos de hasta 10.000 empleados, según el diario The New York Times, citando fuentes conocedoras de los planes de la empresa.

La empresa cerró los nueve primeros meses de 2022 con unas pérdidas de 3.000 millones de dólares (2.900 millones de euros), frente al beneficio de 19.041 millones (18.408 millones de euros) del periodo que fue de enero a septiembre de 2021. De su lado, la facturación fue de 172.370 millones (166.642 millones de euros), un 1,2 por ciento más.