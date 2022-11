Amancio López: "En 45 años, en Hotusa nunca perdimos dinero hasta la pandemia"

Rodearse de un equipo de profesionales responsables y proactivos, liderar desde el diálogo, fijar metas difíciles aunque realistas, situar el interés del cliente en el centro y no dejar que cunda el pesimismo aunque vengan mal dadas. Fueron algunas de las recetas que el martes desgranaron en Santiago empresarios de la talla del presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas; el primer espada de Ence, Ignacio Colmenares; el fundador de MásMóvil, Meinrad Spenger; el número uno de Petronor, Emiliano López Atxurra; la consejera delegada de Electrolux para el mercado ibérico, Escarlata Loncán, y Manuel Cermerón, Ceo de Agbar y Veolia.

Intervinieron en la octava edición de los encuentros para directivos y líderes 100 consejos Santander, organizado por la consultora Libredón –que dirige el psicólogo deportivo y profesor de la UVigo Joaquín Dosil– con el apoyo de la Xunta y la CEG y con el patrocinio del banco y de Iffe.

"Galicia ten que reter poboación. Cando a xente vaia quedando aquí, será un país cun enorme futuro", afirmó en su lengua natal el chantadino Amancio López Seijas, que hizo balance de los 45 años del Grupo Hotusa, que fundó en 1977 con otros socios y con un capital de 150.000 pesetas. "Yo era el mayor, y tenía 22 años. No sabíamos nada, ni teníamos dinero, pero sabíamos que queríamos aprender", rememoró.

En su intervención, destacó que siempre apostaron por hacer crecer el negocio, que hoy sostiene 6.000 empleos y que cuenta con facturar 1.100 millones en 2022 –con lo que se acercará al nivel de 2019– y con alcanzar un Ebitda de 150 millones. "Nunca repartimos los beneficios, siempre reinvertimos". Hoy el coloso de la hostelería –que conforman la cadena Eurostars, la división de servicios a hoteles Keytel y la plataforma de distribución de viajes Restel– ha enderezado el rumbo tras perder 130 millones en 2020 por el covid y solicitar un préstamo de 241 millones en 2021 a la Sepi. "Nunca perdimos dinero hasta la pandemia", constató López.

Convencido de que, como emprendedor, no tiene "derecho a ser pesimista", el ejecutivo señaló que este año se cumplirán diez de la inauguración de la central de reservas del grupo en Chantada. Hoy, las oficinas sustentan 250 empleos, en su mayoría jóvenes recién salidos de las universidades. "Repoblamos una parte del pueblo y algunos han crecido y evolucionado en la empresa", afirmó López, que alertó del déficit de profesionales.

"De todos los problemas que tenemos, el mayor es la escasez de personal y combatir la tendencia por la cual algunas personas creen que tienen derecho a trabajar muy poco o a no trabajar", aseguró. De otra parte, el impulsor del Foro la Toja, alertó del peligro de que se "demonice" la actividad empresarial que, recalcó, "precisa estabilidad política, certidumbre y seguridad jurídica". En materia fiscal, avisó de que "si te aprietan mucho" se corre el riesgo de "perder productividad".

La "perseverancia" fue una de las cualidades del liderazgo empresarial a las que aludió el presidente de Ence, que recalcó que el grupo, cuya permanencia en la ría de Pontevedra está pendiente de que se pronuncie el Supremo, aspira a seguir aquí. "Creemos en Galicia y queremos seguir creciendo en Galicia, donde somos el mayor gestor forestal", afirmó el directivo, que recordó que a la factoría de Lourizán podría sumarse la bioplanta que aspiran a instalar en As Pontes para producir fibras naturales recicladas del papel y del cartón. "Tenemos un proyecto bueno y hay que aguantar. Pontevedra es básica para nosotros y para Galicia", indicó Colmenares, que incidió en que el grupo utiliza "materia prima y mano de obra locales", ofertando "empleo de calidad, un nivel salarial muy alto y con unas instalaciones ecoeficientes".

En la inauguración, el presidente de la Xunta reclamó "agilidad" al Gobierno central en la gestión de los fondos europeos para que las empresas concreten proyectos que pueden crear "miles" de empleos en Galicia y no se los lleven a otra parte. "O aprovechamos esta enorme oportunidad o la dejamos pasar", advirtió Alfonso Rueda, que se mostró crítico con que Moncloa vaya a solicitar a la UE los 70.000 millones en préstamos del programa Next Generation, "cuando la mayoría de los 75.000 millones a fondo perdido aún están sin repartir". Además, censuró que España pida ahora ampliar los plazos de ejecución, "un síntoma de que las cosas no se han hecho bien". Por ello, reivindicó que sean las autonomías las que gestionen los recursos.