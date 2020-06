Alu Ibérica denuncia que Alcoa incumpre o acordo ao non abonar os pagos pactados

A dirección de Alu Ibérica revelou que Alcoa incumpriu o acordo asinado con Parter Capital para a adquisición das plantas da Coruña e Avilés (Asturias), despois de que a multinacional estadounidense non abonase os pagos acordados desde fai máis dun mes.

O novo propietario destas fábricas, Grupo Industrial Riesgo, esperou ata o último momento para que Alcoa cumprise os acordos pero, ao non obter resposta dos xestores anteriores, procedeu ao pago, por segunda vez, das nóminas de todos os traballadores, segundo explica nun comunicado.

Grupo Riesgo entende que estes atrasos causaron incerteza no cadro sobre o futuro da actividade industrial, aínda que garantiu os soldos dos empregados e xa se atopa en contacto coas autoridades competentes para presentar un plan industrial.

As plantas da Coruña e Avilés pertencían anteriormente a Alcoa, que anunciou en outubro de 2018 que deixaba de producir nesas instalacións alegando un alto prezo da enerxía.

Finalmente, produciuse a venda das mesmas ao fondo suízo Parter Capital, que se materializou o verán de 2019, tras a negociación de todos os axentes, incluído o Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. As plantas pasaron a pertencer a un grupo denominado Alu Ibérica, pero, en abril deste ano, Grupo Riesgo adquiriu estas plantas.

RECUPERACIÓN DA PRODUTIVIDADE. O novo propietario afirma que a fábrica de Alu Ibérica en Avilés está a asistir nos últimos días a un aumento substancial da súa produtividade e que está a empezar a achegar resultados positivos, o que considera unha mostra "das boas prácticas que xa se están aplicando nesta fábrica, as cales servirán de punto de partida para un longo percorrido cara á expansión internacional".

"A pesar de todos os conflitos e presións que recibimos cara ao noso proxecto, seguimos dando pasos á fronte que demostran o noso compromiso de permanencia a longo prazo: cumprimos co pago de salarios. Pero sobre todo, a pesar do incumprimento das promesas de resolución dos acordos por parte dos xestores anteriores", asegura o novo equipo directivo.

RECONVERSIÓN DA ACTIVIDADE. A compañía tamén está a animar aos traballadores de ambas as plantas a sumarse ás comisións industriais que darán comezo nos próximos días para as actividades que se van a desenvolver nas fábricas, que buscan a reconversión da actividade dentro das plantas, empezando polos procesos básicos e cotiáns para alcanzar os obxectivos a longo prazo marcados pola compañía.

A nova directiva, que entrou a xestionar as plantas hai un mes e medio, segue no terreo traballando e investindo en melloras e, o pasado mércores 27 de maio, técnicos e responsables da fábrica de Alu Ibérica A Coruña desprazáronse até Bilbao para visitar a fábrica de Intersec e valorar a compra dun deslacador e un forno vórtex.

Así mesmo, os responsables de Alu Ibérica anunciaron a potenciación do comité de expertos formado por directivos internacionais que xa traballan no desenvolvemento plan de reconstrución para as fábricas, coa intención de presentalo ás autoridades nacionais, asturianas e galegas.

A semana pasada, un equipo de auditores alertou tamén á nova dirección de Alu Ibérica da existencia de prácticas contables "cuestionables" nas contas das plantas da antiga Alcoa correspondentes ao período 2017-2018 e de "numerosas irregularidades".