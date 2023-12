El alquiler 'come' más del 30% del salario en seis de cada diez casos

Un 63% de los inquilinos, o lo que es lo mismo, seis de cada diez, dedica más del 30% de su salario a pagar el alquiler, rebasando así la barrera que el Banco de España recomienda no sobrepasar para evitar apuros económicos. Es lo que se desprende de la última encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (Ocu), que vuelve a poner el foco en uno de los principales problemas en España: la dificultad en el acceso a la vivienda.

Se trata de una realidad nacional a la que no escapa Galicia, donde a 1 de diciembre, según datos de Idealista, el metro cuadrado de alquiler promediaba a un precio de 8 euros, muy cerca de los 8,4 del año precrisis, 2007, antes de que estallase la burbuja. Tomando datos de principios de este mes, arrendar un piso de 70 metros cuadrados en la comunidad cuesta 560 euros al mes. Y una familia con niños que necesite más espacio y habitaciones deberá desembolsar una media de 800 euros por una vivienda de 100 m². Todo ello con precios en Galicia, que pese al alza continúa como una de las comunidades más económicas.

A la vista de estos datos, se explica que los alquileres se "coman" más de un 30% del sueldo en seis de cada diez casos. Y no solo eso, sino que, según el mismo informe de la Ocu, el 26,6% de los arrendatarios encuestados asegura tener una "situación familiar difícil o muy difícil económicamente". En este sentido, el 34% de los inquilinos afirma tener unos ingresos familiares de hasta 1.500 euros mensuales, mientras que solo un 19% de los propietarios perciben un sueldo inferior a esa cifra, según arroja la encuesta.

Por tanto, la opción de arrendar sigue vinculada a la dificultad para adquirir vivienda, en un contexto, el de la compraventa, cuyos precios también se encuentran en máximos. De hecho, el informe de la Ocu corrobora que, a diferencia de países como los nórdicos, "el alquiler sigue visto en España como una situación transitoria de tenencia de la vivienda, en tránsito hacia la deseada propiedad, especialmente entre los jóvenes y los ciudadanos extranjeros [que suponen un 33% de los arrendatarios]. Un 79% de los inquilinos aspira en un horizonte de cinco años a ser propietarios, aunque solo el 42% cree que lo conseguirá".

¿Qué soluciones hay? La situación de alquileres disparados, sobre todo en las ciudades, no parece tener visos de revertirse a corto plazo, a expensas de un margen razonable para comprobar si la nueva ley de vivienda da sus frutos. Aunque por el momento ya ha tenido varios efectos adversos: el tope a las subidas del arrendamiento tradicional está llevando a muchos caseros a alquilar por temporada; y la nueva prórroga de las suspensiones de los desahucios puede disuadir a no pocos propietarios de alquilar, tal y como advierte la Ocu, que considera que estas medidas de protección del inquilino deberían de ser "aisladas y no generalizadas".

La principal solución, según el organismo, pasa por construir "unas 600.000 viviendas públicas" para destinar a alquiler social.