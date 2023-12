El alivio fiscal en los recibos de luz y gas iniciará su retirada y el transporte seguirá bonificado

Con cuatro años más de mandato atados pero también con nuevas reglas que cumplir para rebajar la deuda y el déficit públicos y con elecciones a la vista en Galicia o el País Vasco, el Gobierno de coalición dio luz verde este miércoles al decreto que prorroga, con algunos cambios, el escudo social frente a los efectos de los conflictos bélicos y la inflación a partir del 1 de enero. Estas son las claves que un paquete de medidas que avanza el principio del fin de las rebajas fiscales a la electricidad y el gas, que mantiene sin cambios la reducción del Iva a una lista de alimentos considerados básicos, los descuentos y bonificaciones al transporte público y los contestados impuestos a la banca y grandes energéticas. El objetivo es, según el presidente, Pedro Sánchez, es "mejorar la vida de la gente".

¿Cómo será la retirada gradual del alivio fiscal en las facturas?

Con los precios de la electricidad y el gas natural en niveles asumibles para el bolsillo del consumidor, el Gobierno se dispone a retirar de forma progresiva las rebajas impositivas que ayudaron y siguen ayudando a contener los recibos de la luz y el gas. En el caso de la electricidad, el Iva que grava la factura, ahora en el 5%, subirá al 10% durante 2024. En todo caso, seguirá lejos del 21% en que se situaba antes de la rebaja.

El resto de tributos energéticos también se irán recuperando de forma paulatina: el impuesto sobre la electricidad, que se redujo al 0,5%, se situará en el 2,5% durante el primer trimestre y en el 3,8% durante el segundo, para después retornar al 5,1%. Y el ahora suspendido impuesto al valor de la producción de energía eléctrica del 7% -o pagan las generadoras pero puede acabar repercutiendo en el usuario- pasará a estar en el 3,5% hasta marzo y de ahí a junio se elevará al 5,25%. En lo que respecta al Iva del gas natural, en la actualidad en el 5%, se establecerá en el 10% entre enero y marzo para después volver al 21%, una vez pasado el invierno. El el caso de los pellets y las briquetas, se gravarán con el 10% durante el semestre.

En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Sánchez justificó estos cambios en "la caída de los precios de la energía". Recordó que hace dos años, en vísperas de la invasión de Ucrania, el precio del megavatio hora (MWh) en el mercado mayorista alcanzaba los 360 euros mientras el pasado viernes era "siete veces inferior".

Lo que sí se mantiene es el límite a la subida de la tarifa regulada del gas natural, que impide que el coste de la materia prima aumente más del 15%, y el precio máximo para la bombona de butano en 19,55 euros. También continuará vigente la tarifa regulada de gas natural para las comunidades de vecinos con calefacción central. Por otra parte, los cargos del sistema eléctrico se mantendrán el año que viene en el mismo nivel que ahora, en torno a un 55% por debajo del nivel que tenían en 2021.

En lo que toca a la industria electrointensiva, se extiende seis meses más la reducción del 80% de los peajes eléctricos y la flexibilización para modificar la potencia eléctrica contratada y los contratos de suministro de gas.

¿Qué pasa con las ayudas por uso habitual de tren y bus?

Las rebajas y bonificaciones del 100% en el transporte público para usuarios habituales se mantienen tal y como están. Esto significa que continuará la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías y media distancia para todos los colectivos si el servicio se usa de manera frecuente. Los Avant también mantendrán sus descuentos. Además, seguirán los billetes gratis para los viajeros habituales de buses en rutas cuya competencia recae en el Estado. Y se prorroga durante todo 2024 la bonificación estatal del 30% en las líneas urbanas e interurbanas, condicionada como hasta ahora a que comunidades y ayuntamientos aporten un 20% adicional.

En noviembre, el presidente del Gobierno había anunciado durante su discurso de investidura transporte público gratuito para todos los menores de edad, jóvenes y desempleados, pero finalmente no será así.

¿Hay cambios en la lista de alimentos con alivio en el Iva?

No. Seguirán sin Iva los mismos productos que ahora, que son las verduras, legumbres, frutas, leche, queso, huevos, pan y harinas. El aceite y la pasta continuarán con un tipo del 5%. El Gobierno extiende esta medida en un escenario en el que la inflación alimentaria todavía es muy alta. En noviembre, llenar nevera y despensa era un 9% más caro que un año antes. Al no incluir cambios en la lista, el Ejecutivo vuelve a hacer caso omiso a la reivindicación de la Xunta y de los sectores pesquero y cárnico de incluir los productos del mar y la carne, que seguirán gravados con el 10%. "Lamentamos profundamente a falta de sensibilidade do Goberno central, que volve amosar non ter ningunha intención de corrixir un agravio histórico", reprobaron desde las consellerías de Medio Rural y Mar, avanzando que mantendrán la presión para que "se corrixa esta discriminación".

Los impuestos a la banca y las grandes energéticas seguirán

Este ha sido el mayor caballo de batalla entre PSOE y Sumar en las negociaciones para cerrar el decreto anticrisis. Finalmente se prorrogan un año los gravámenes a los beneficios extraordinarios de grandes entidades financieras y compañías energéticas, muy contestados por ambos sectores. El de la banca seguirá sin cambios, mientras para las energéticas se incorporará una novedad: pondrán deducirse las inversiones en grandes proyectos industriales y en descarbonización desde el 1 de enero, para lo que se modificará la Ley general de presupuestos. Sánchez asumió el compromiso de revisar en 2024 los dos gravámenes para otorgarles un carácter "permanente" a partir de 2025.

Grupos como Repsol amagaron con llevarse inversiones fuera de España si el marco fiscal aquí no les resulta favorable. Y desde la esfera bancaria, las patronales AEB y Ceca mostraron este miércoles su rechazo a la extensión del gravamen.

Varias medidas se extienden para hogares vulnerables

El decreto extiende hasta 2025 la suspensión de los desahucios y lanzamientos de personas y familias vulnerables en viviendas en alquiler que carezcan de una alternativa habitacional.

También se prolonga, en este caso por seis meses, la prohibición de cortar los suministros de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables. Hasta el 30 de junio también se prorrogan los descuentos del bono social eléctrico del 65% para los consumidores vulnerables, del 80% para los vulnerables severos y del 40% para los hogares trabajadores con bajos ingresos.

Medidas para algunos usuarios bancarios y para hipotecados

Una de las novedades que incluye el escudo social, avanzada ya, es la prohibición de que la banca cobre comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla a mayores de 65 años y personas discapacitadas.

Además, se ampliará durante 2024 la suspensión de las comisiones de amortización anticipada de las hipotecas a tipo variable, que consiste en pagar por adelantado cantidades pendientes del préstamo. También seguirán libres de ellas las conversiones de préstamos al tipo fijo y, como novedad, el cambio de variables a mixto, una modalidad está última en auge.

Novedad: las comunidades podrán gestionar el IMV

El Gobierno se abre a ceder a todas las comunidades de régimen común que "así lo deseen" la gestión del ingreso mínimo vital (IMV), ya en manos de las forales -Navarra y País Vasco-. Una transferencia por la que espera la Xunta.

Un año más con contrato de relevo para la industria

Fruto de un acuerdo entre Gobierno y el PNV, se prorrogará el contrato de relevo vinculado a la jubilación parcial para la industria manufacturera durante el próximo año. Esta modalidad supone la reducción de jornada del trabajador que se va a retirar y la alta de otra persona que le sustituye parcialmente. La duración del contrato debe ser igual al tiempo que le queda al empleado para alcanzar la edad de retiro y tiene el objetivo de que la joven acabe ocupando el puesto que quedaría vacante. Es una fórmula muy usada, por ejemplo, en el sector de la automoción, que el Gobierno tiene pendiente reformar.

Más margen para tramitar proyectos de parques eólicos

El Gobierno sale en ayuda de las renovables en el decreto anticrisis al extender hasta los ocho años el plazo para la conexión a la red de proyectos como los eólicos. Lo hace a través de una modificación de los "hitos de tramitación administrativa", que implica un incremento de seis meses en el plazo para obtener la autorización administrativa de construcción, alcanzando los 49 meses, y con una ampliación del tiempo que tienen los promotores para obtener la autorización administrativa de explotación desde los cinco hasta un máximo de ocho años.

Mientras, el plazo tope de tramitación para los parques eólicos marinos y los bombeos hidroeléctricos pasará a ser de nueve años.