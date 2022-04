La Aica sanciona a tres industrias lácteas por las infracciones en contratos

Nuevos expedientes sancionadores de la Agencia de Información y Control Alimentarios (Aica) a industrias lácteas gallegas o con actividad en la comunidad por incumplir la ley en los contratos que ofrecen a las explotaciones. En este caso son Lactalis, Celega y Leche Río las multadas a raíz de las denuncias presentadas por la asociación de ganaderos Agromuralla en 2020.

Tras las investigaciones realizadas, el organismo adscrito al Ministerio de Agricultura concluyó que las tres compañías vulneraron la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria al "no incluir los extremos que como mínimo deben contener los contratos". Uno de los requisitos es especificar el precio que percibirá la explotación por las entregas de leche, que siempre tendría que cubrir los costes de producción. Pese a lo que dicta la normativa, las organizaciones agrarias denuncian que la venta a pérdidas sigue siendo una realidad. La duración del contrato o las condiciones de pago son otras cuestiones que deben figurar en los acuerdos de compraventa.

En el caso de la lucense Celega, la Aica le atribuye también una infracción por "realizar modificaciones en el precio incluido en el contrato que no estén expresamente pactadas por las partes".

La sanción para cada una de las industrias es de 3.000 euros. Se trata del castigo máximo en las infracciones consideradas leves. Estas multas se suman a muchas otras que la Aica ha impuesto a diferentes industrias tras las denuncias de organizaciones agrarias, con importes incluso mayores.

Agromuralla insta al organismo a actuar "de oficio" para vigilar el cumplimiento de la ley y "defender os intereses dos produtores", sin que deban ser estos los que denuncien las irregularidades. Con los costes de producción disparados, la asociación avisa de que llevará ante la Aica todas las situaciones que vulneren la norma.

LECHE RÍO. El grupo Leche Río ha emitido un comunicado en el que desmiente que esta empresa fuese sancionada por la Aica porque sus contratos con los proveedores no incluyesen "la información mínima obligatoria" de acuerdo con la Ley de la Cadena Alimentaria, tal y como informó la asociación Agromuralla, que agrupa a ganaderos de leche de las provincias de Lugo y A Coruña.

"Desde Grupo Leche Río, queremos desmentir la información remitida por la Asociación Agromuralla, ya que la empresa no ha sido sancionada porque los contratos no incluyan la información mínima que es obligatoria de acuerdo con la Ley de Cadena, sino por no haber facilitado la documentación requerida por la AICA en el tiempo requerido para ello, por un mero error administrativo", precisa la empresa lucense.

En cualquier caso, añade que la sanción, impuesta por "incumplir la obligación de suministrar la información que se le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones", ha sido "recurrida por entender que se trata de un error administrativo, sin culpa ni dolo".

El recurso se está tramitando ante el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo y está pendiente la celebración de la vista, fijada para el próximo mes de mayo.