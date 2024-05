Los aguaceros dañan la siembra de maíz en A Mariña y la retrasan en Terra Chá

Agricultores y ganaderos confían en que la ventana de buen tiempo entre este jueves y el martes se abra efectivamente para recuperar el gran retraso que acumulan con la siembra del maíz forrajero, una cosecha fundamental para alimentar el vacuno de leche. Quienes plantan patatas también confían en que las fincas se sequen para poder sembrar las kennebec o el llamado trigo trimesino en zonas de Terra Chá.

Especialmente desfavorable está resultando la primavera en A Mariña para los cultivos de las explotaciones lácteas pues tras un verano del 2023 muy seco, con una de las peores cosechas de maíz que se recuerdan, ya que el cultivado a partir del 15 de mayo apenas produjo nada, ahora la lucha para salvar la del 2024 es contra el exceso de humedad, incluso en terrenos en pendiente. Juanjo Fraga, con muchos cientos de cabezas que alimentar en Ribadeo y Alfoz, confirma que "levamos moi pouco sementado e parte da veza [leguminosa forrajera] aínda está sen recoller pois non se anda polas leiras, pero agora temos que darlle un bo empurrón porque outros anos xa estabamos cerca de acabar ou mediada a sementeira do millo", explica.

Y eso implica mucho trabajo con el abonado y arado previos. "Contabamos sementar sobre 240 hectáreas pero, tal e como están de molladas as fincas, teremos que esperar mínimo 15 días para estes traballos porque co que choveu esta fin de semana nas leiras con moita arxila non se pode entrar", argumenta. Otros ganaderos que sembraron parte de ellas, ahora tienen las simientes arrastradas por el aguacero.

De hecho, el alcalde de Trabada se apresuró a reclamar a la Xunta ayudas para los agricultores y ganaderos "e así paliar os danos ocasionados polas recentes choivas torrenciais". Rubén García quiere tratar con la conselleira María José Gómez la situación, tras los incendios del otoño y las lluvias de ahora.

No obstante, desde Alfoz, Juanjo Fraga prefiere ser optimista: "Se non vén un verán seco, poderemos salvar a colleita, aínda que teñemos que plantar un millo de ciclo curto para que veña antes a maduro".

Un tractorista trabajando con buen tiempo en su parcela de Arzúa, el pasado día 12. X.LOMBARDERO

Más favorable resultó el tiempo para la faena de ensilado de hierba y siembra de maíz en Arzúa-Ulloa, donde hace 15 días aprovechaban de sol a sol para preparar los campos, mientras en Terra Chá también van retrasados. Manuel Penedo confirma desde Álvare (A Pastoriza) que van con mucho retraso y apenas han sembrado unas diez hectáreas. "Non se entra nas terras, só naquelas máis secas, e por iso paramos para repartir o esterco e botar o purín, pero co que choveu é moi difícil".

No le extrañan las dificultades con la humedad en algunas zonas pues, aunque se siembre "se está arado e sen enxugar, o terreo colle moita máis auga, e é peor". De hecho, cree que algunas explotaciones chairegas no han podido finalizar todavía la recogida y el ensilado de la hierba. Entre el mal tiempo y que hay que guardar turno con la maquinaria, todo se retrasa.

No obstante, también prefiere ser optimista y Penedo dice que "o ideal sería ter o millo sementado antes do 25 ou o 26, e a partir desta fin de semana haberá que recurrir a variedades de ciclo algo más curto, aínda que deixe menos quilos". Recuerda que el 2023 pintaba mal pero en Terra Chá resultó finalmente bueno para este cultivo forrajero. "Dicen que o verán deste 2024 tamén vai ser de bastante sol, pero a ver".

¿15 DÍAS SIN LLUVIAS?

Los agricultores también están "pelexando co tempo", como reconoce Óscar Riveiro, agricultor de Castro de Rei, que todavía tiene sin enterrar la simiente de las patatas kennebec porque "hai que esperar a que sequen as leiras".

"O ano non pinta ben —avanza—, necesitariamos que parase de chover 15 días para poder traballar e plantar todo a tope e que as primeiras patacas da sementeira que están saíndo agora vaian adiante". Las más tempranas patatas jaerla espera recogerlas en julio y también pudo sembrar la red pontiac y la agria, además de las cebollas. "Este tempo dá o que dá, porque tivemos un xaneiro con días de 25 e 26 graos, sen xeadas, e agora en maio baixan as temperaturas a 6 graos e non para de chover. As plantas o notan moito, florean a destempo. Ata os salgueiros están medio queimados polos fungos", asegura.