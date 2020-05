Adolfo Domínguez activa un nuevo Erte que afectará al 84% de su plantilla

El grupo Adolfo Domínguez activará un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (Erte) que afectará a un total de 896 empleados, el 84% de la plantilla, en el marco de la apertura "gradual y escalonada" de sus tiendas, con el fin de ir incorporando a sus empleados a medida que la compañía vaya recuperando su actividad en cada zona de España.

El nuevo Erte se aplicará entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021, una vez expire el próximo 30 de junio el presentado el pasado mes de marzo por causa de fuerza mayor tras decretarse el estado de alarma, según han explicado a Europa Press en fuentes de la compañía gallega, que han precisado que el nuevo Erte tiene carácter preventivo y se ha solicitado por motivos objetivos ante la bajada del consumo.

Este plan, según ha explicado la firma gallega, se ha acometido de forma "responsable, ordenada y de conformidad con lo previsto en la normativa laboral".

En este sentido, la compañía ha resaltado que la medida permite regular la situación de parte de los empleados hasta el 30 de junio de 2021. La firma podrá ir incorporando a sus profesionales de forma "gradual y acompasada" con la recuperación paulatina de su actividad.

TIENDAS. En este momento, la marca mantiene abiertas 64 de sus 391 tiendas en todo el mundo, concretamente en España, Portugal, Francia, Japón, China, Chile, Costa Rica y Australia.

En España, el plan escalonado de reaperturas del grupo incluye tanto tiendas a pie de calle (30 a día de hoy), como sus espacios en centros comerciales y El Corte Inglés.

La siguiente etapa de reaperturas de la firma se activará a partir del 25 de mayo, según evolucione la contención de la pandemia en cada una de las provincias españolas. La reactivación de las tiendas internacionales de la marca, que representan ya el 52% de su red comercial, se realiza siguiendo las indicaciones de las autoridades locales.

"Reactivamos paulatinamente nuestra actividad en tiendas y servicios centrales para ir dando respuesta a la nueva realidad económica y de consumo generada tras las crisis del coronavirus. Cada reapertura nos permite ir reincorporando paso a paso a más profesionales a su actividad habitual", ha explicado el director general de la compañía, Antonio Puente.

CC OO NO FIRMA EL ERTE. Por su parte, CC OO ha confirmado que no ha rubricado este expediente de regulación, ya que considera que las pretensiones de la empresa no cumplen con los criterios demandados por el sindicato.

En concreto, ha señalado que les preocupa "especialmente" cómo se van poder cumplir las medidas preventivas establecidas por la autoridad sanitaria o que el Erte no sea rotativo, dejando desprotegida durante toda su duración a las contrataciones de tiempo parcial que tan solo cobrarían una prestación del 70% de la base de cotización.

CC OO también ha mostrado su preocupación porque la firma de moda no haya "tan siquiera" valorado la solicitud de complementar la prestación por desempleo de los afectados.

El sindicato ha señalado que han "sido proactivos" en la negociación presentando documentos y planteamientos en cada una de las reuniones. "Ninguno fue escuchado y ante esta situación es imposible firmar ningún acuerdo, ya que la pretensión de la dirección es actuar como una apisonadora y que aceptemos todas sus medidas sin discusión", ha recalcado.