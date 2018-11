El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por En Marea por la "ocultación" de la Xunta de documentación sobre el proceso de fusión de las desaparecidas cajas de ahorros gallegas.

Así, el TSXG requiere a la Xunta que le remita en un plazo de cinco días el expediente administrativo relativo a la fusión, acompañado de los informes y datos que estime procedentes. Al respecto, el viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, cree que "será un proceso relativamente ágil" al ser una "vulneración de derechos fundamentales", por lo que espera que "en breve" haya un pronunciamiento del alto tribunal gallego.

La pasada semana, en rueda de prensa, el diputado Antón Sánchez explicó que se han vistos "obligados a recurrir a la justicia" para "conocer la verdad de uno de los negocios más ruinosos para los gallegos", debido a la "ocultación y mordaza" por parte de la Xunta de documentos que "son los que más podrían comprometer al Gobierno gallego".

El pasado 20 de septiembre registró por última vez un escrito dirigido a la Presidencia de la Cámara gallega para poder acceder a estos documentos, que ha pedido de forma reiterada desde 2013. Apunta que la Xunta tiene la obligación de en un plazo de 30 días ofrecer la información o justificar su negativa, pero "en ningún caso" se aportó la documentación o se respondió.

En concreto, se pide la carta de encargo del Gobierno gallego a la auditora KPMG, el documento en el que "la Xunta de Galicia le refleja las cuestiones que la auditora tendría que estudiar para avalar esa fusión".

Subraya que es "una información fundamental para determinar la responsabilidad del Gobierno gallego en la fusión de las cajas", pero "ese documento desaparece misteriosamente y no se quiere mostrar". "No sabemos si es que no existe o si existe se quiere ocultar", apunta.

Otra documentación a la que En Marea quiere tener acceso son los informes de los técnicos de la Consellería de Facenda incluidos en el expediente de autorización de la fusión.