A actividade volveu este luns á planta viguesa do grupo PSA Peugeot Citroën coa incorporación duns 400 operarios que iniciaron labores de preparación para a reactivación, a partir do mércores, das liñas de montaxe da factoría.

Segundo informou a empresa, este luns empezaron eses traballos preparatorios, co enchido de encursos nos talleres de Embutición, Ferraxe (soldadura) e Pintura. Todo iso co fin de que a fábrica viguesa estea lista para retomar a produción, o próximo 13 de maio, cando se porán marcha de novo (após case dous meses de parada) os sistemas 1 -de montaxe do Peugeot 2008, o Peugeot 301 e o Citroën Elysée- e 2 -de montaxe das furgonetas e monovolúmenes-.

Así, este mércores volverán á planta os traballadores da quenda A de estas dúas liñas, na quenda de mañá, o que supón uns 1.600 operarios. Á semana seguinte está prevista a incorporación doutras 1.600 persoas, da quenda B (tamén en horario de mañá).

Segundo sinalou o director da fábrica viguesa, Ignacio Bueno, a produción da factoría irase acomodando á demanda e, por tanto, en próximas semanas poden activarse novas quendas de traballo.

A planta automobilística galega retorna ao traballo co cadro afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Emprego

"Hoxe é o inicio dunha nova etapa marcada pola saúde pública e a reactivación económica. Co enfoque progresivo e responsable, iremos adaptando as medidas adoptadas e a cadencia de produción, protexendo sempre aos nosos empregados, atendendo a demanda dos nosos clientes e garantindo a sustentabilidade da empresa", sinalou Bueno.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN. Coa continuación da actividade, a fábrica fixo efectivas as medidas deseñadas para unha volta á normalidade con seguridade, co fin de "protexer" aos empregados e tamén "á compañía".

Ese protocolo, acordado cos sindicatos (co rexeitamento de CIG e CUT), permite segundo a empresa "un alto nivel de protección" e contempla medidas como a repartición de máscaras, lentes protectoras e xeles hidroalcohólicos; rotación de quendas; sinalización de distancias de seguridade; peche de comedor; sinalización de espazos comúns para evitar aglomeracións; instalación de cámaras termográficas; reforzo na limpeza e desinfección; etc.

Segundo lembrou o director da fábrica, a actuación baséase en catro alicerces: o "autocontrol", para que "se unha persona ten síntomas" non acuda ao centro ou contacte co servizo médico; medidas de hixiene e limpeza adicionais; garantir a distancia social; e uso de Equipos de Protección Individual.

A planta automobilística galega retorna ao traballo co cadro afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Emprego (Erte) por causa de forza maior, vinculado ao estado de alarma pola pandemia do coronavirus. Así mesmo, a empresa e a maioría da representación social (SIT e UXT) acordaron tamén que, cando acabe esa situación, aplicarase un Erte por causas organizativas e de produción, con vixencia até final de ano, e que afectará ao cadro fixo.