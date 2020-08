Abel Caballero reitera que la entrega de remanentes de los concellos es voluntaria

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha insistido este martes en defender el acuerdo alcanzado entre el órgano municipalista y el Gobierno de España para la entrega de remanentes de las entidades locales, que serán devueltos en forma de transferencias en los próximos años, y ha vuelto a recalcar que la aplicación del acuerdo es "voluntaria" para los ayuntamientos, al tiempo que ha censurado las críticas de partidos como el PP, sin plantear ninguna alternativa.

En una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento olívico, Caballero ha reiterado que se trata de un "buen acuerdo" porque permitirá el uso de esos remanentes, así como la percepción de 5.000 millones procedentes del Gobierno "a fondo perdido y sin devolución", que podrán ser invertidos por las entidades locales a partir de septiembre, además de otras ventajas.

A ese respecto, el presidente de la FEMP ha precisado que no es el actual Gobierno el que se incauta de los ahorros municipales, sino que "la incautación era la del PP", que con su ley orgánica de 2012 impide el uso de esos remanentes.

Según ha señalado, el acuerdo alcanzado entre la Federación y el Gobierno no solo contempla las propuestas que el PP planteó ante la Comisión del Reconstrucción del Congreso, sino que "las multiplica" con beneficios adicionales, como la atención a los municipios en dificultades financieras o el fondo de transporte de hasta 400 millones de euros.

Además, Abel Caballero ha insistido en que la adhesión al pacto "no es obligatoria" y que los ayuntamientos podrán optar por recurrir a superávit, a la entrega de remanentes o "combinar" los dos sistemas. "Es un acuerdo extraordinariamente respetuoso con la autonomía local", ha proclamado y ha añadido: "El que crea que no debe entregar sus remanentes, que no los entregue, faltaría más".

RESPUESTA A LAS CRÍTICAS DEL PP. Con respecto a las críticas del PP y, en concreto, a la concentración de alcaldes y cargos del PP de Galicia (celebrada en la últimas horas ante el consistorio olívico), Caballero ha lamentado que los populares estuvieron en Vigo "para insultar a su alcalde", pero "sin dar ni un solo argumento ni una sola razón", y sin plantear alternativas legales.

"Hay que preguntarle al PP por qué no quiere que los ayuntamientos que lo deseamos podamos gastar nuestros remanentes", ha afirmado el alcalde de Vigo, que también ha cuestionado "por qué se oponen a un acuerdo que contempla lo que ellos pidieron".

Según ha incidido, "ellos tendrán que explicar por qué proponen algo y, cuando aparece un acuerdo que lo contempla y lo multiplica, con propuestas optativas, dicen que no".

Finalmente, el presidente de la FEMP ha vuelto ha recalcar lo "ventajoso" del pacto y, tras el anuncio de que el Ejecutivo cubrirá los intereses si son negativos, ha estimado que la devolución a los ayuntamientos "va a superar el 150%".

OPERACIÓN POLÍTICA DEL PP. Por otra parte, y en una entrevista a la Cadena Ser recogida por Europa Press, el presidente de la FEMP se ha referido a la ofensiva del PP contra el acuerdo entre el Gobierno y la agrupación municipalista, sugiriendo que se trata de una "operación política" por parte de la formación que lidera Pablo Casado.

Así se ha pronunciado sobre las movilizaciones que está preparando el PP en agosto y septiembre contra el acuerdo. "*No habrá un poco de operación política del PP en esto?", se ha preguntado Abel Caballero.