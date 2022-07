Abanca rebasa los cien millones de beneficios hasta junio pese al difícil contexto económico

Abanca superó la barrera de los cien millones de beneficios en uno de los semestres más complicados en materia económica de la historia reciente, marcado por el estallido en febrero de un conflicto armado, el de Ucrania, cuyas consecuencias están pagándose desde entonces a un precio muy caro, especialmente la energía y materias primas, lo que ha derivado en una inflación desbocada. En medio de este convulso clima económico, la entidad que pilota Juan Carlos Escotet ha logrado unas ganancias de 104,3 millones, un 14,3% más que en el mismo periodo —entre enero y junio— del año pasado.

"Estamos muy satisfechos con la cuenta de resultados teniendo en cuenta la volatilidad y la volatilidad que ha estado imperando en el mercado", explicó el presidente de Abanca en la presentación del balance semestral, que tuvo lugar este viernes en el centro Obra Social Abanca de Santiago, y en la que estuvo acompañado por el consejero delegado, Francisco Botas, y el director general financiero, Alberto de Francisco Guisasola.

Escotet hizo una radiografía de la entidad, la cual corroboró que goza de muy buena salud. El volumen de negocio ha crecido en más de 6.800 millones, un 6,6 % interanual, hasta superar los 110.000 millones, a la vez que el crédito formalizado con pymes y autónomos alcanza los 1.500 y el volumen del servicio discrecional de carteras alcanza —fondos de inversión y otros activos gestionados por un gestor en nombre del cliente— se sitúa en los 1.400 millones.

En cuanto al análisis de riesgo de la entidad, las cifras también son muy satisfactorias: el ratio de morosidad es del 2,1% —uno de los más bajos del sistema bancario—, y la cobertura de activos dudosos roza el 85%. En lo relativo a liquidez, destaca el aumento del cociente de capital total en un 16,4%, así como una subida del 10% en los depósitos de clientes.

De estos índices positivos subyace, además, un aspecto sumamente importante: "No observamos ningún síntoma que nos preocupe", aseguró Escotet, quien ve a la entidad "con la fortaleza necesaria para afrontar los retos económicos venideros".

"ADN EN EL RURAL". En el ámbito social, el CEO de Abanca, Francisco Botas, explicó que la entidad "implementó nuevas acciones dirigidas a garantizar la inclusión financiera, en especial de los mayores". "La entidad, que sigue apostando por un esquema híbrido entre lo digital y la atención presencial, puso en funcionamiento un servicio de atención telefónica personalizada para clientes mayores y continuó con la instalación de cajeros automáticos en localidades del rural que hasta ahora no disponían de él».

En este sentido, y al hilo de la polémica surgida hace un año por la escasez de cajeros en zonas no urbanas, Botas aseguró que "Abanca lleva el ADN del rural". Y respaldó esta afirmación con datos: "El 99,8% de los gallegos tienen acceso a cajeros y un 95% de concellos tienen cobertura bancaria; algo que en España solo pasa en el 46% de los ayuntamientos".

Escotet duda de que el gravamen a la banca "sea constitucional"

Era inevitable que tras la presentación de las cuentas no aflorasen preguntas sobre el tributo que previsiblemente gravará la banca. Juan Carlos Escotet tomó el micrófono para mostrar su repulsa ante este impuesto que considera "injusto y puede que incluso inconstitucional".



"Es difícil de entender que a algunos sectores se les apliquen y a otros no, al igual que a algunos bancos sí y otros no [en principio solo a aquellos con ingresos superiores a los 800 millones]", argumentó el presidente de Abanca, quien cree que el tributo "sería muy dañino para la economía" y mostró su "confianza en que no se apruebe", a pesar de que es algo que ya se da por hecho.



Subida de intereses. También se refirió Escotet a la subida de intereses, lo que repercute, en el coste de las hipotecas. Y considera que "lo normal es que subiese, no que estuviesen casi en cero, lo que hizo que algunas hipotecas saliesen gratis".



Socio para Pescanova. "Buscamos un socio con vocación a largo plazo", aseguró.