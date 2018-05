Abanca converteuse no segundo máximo accionista de Nueva Pescanova após pechar recentemente unha operación a través da cal adquiriu un paquete de títulos equivalente ao 6,77% do seu capital até agora pertencente a HSBC. Con esta adquisición, que se suma a outras realizadas nos últimos meses, a entidade eleva a súa participación en Nueva Pescanova até o 16,04%. "Esta cifra supón triplicar a participación do 5,4% da que Abanca era titular inicialmente", resalta.

Reivindica con iso, a través dunha nota de prensa, o "decidido respaldo á xestión do grupo e á súa capacidade de creación tanto de valor como de emprego", que cifra en 11.000 persoas. "A nosa presenza na estrutura accionarial de Nova Pescanova quere contribuír positivamente ao impulso dos proxectos estratéxicos actuais e futuros da compañía", destaca o conselleiro delegado, Francisco Botas.

Entre eles, chama a atención sobre a renovación da súa frota pesqueira, un proceso, di, "de gran dimensión industrial" ao que Abanca está a contribuír "directamente" a través da súa actividade financeira, e que supón ademais a asignación de carga de traballo ao sector da construción naval en Galicia.

"APOIO Á ECONOMÍA GALEGA". O incremento da participación de Abanca en Nueva Pescanova, ademais, enmárcao a entidade financeira nunha "política xeral de apoio á economía e a industria galegas", orientada, engade, "á consolidación e/ou crecemento de empresas e sectores craves". "Mediante o seu apoio a Nueva Pescanova, Abanca contribúe a reforzar o complexo industrial relacionado co mar, no que Galicia é unha das rexións punteiras a nivel global", resolve.

Por último, indica que destina a este conxunto de sectores (pesca, conserva e transformación, construción naval, etc.) un investimento crediticio total de 1.270 millóns de euros.