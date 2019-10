Abanca e a aceleradora de Juan Roig buscan proxectos de fintech e insurtech

Abanca e Lanzadera, a aceleradora impulsada por Juan Roig, chegaron a un acordo de colaboración para apoiar a emprendedores que poidan achegar solucións innovadoras nos sectores fintech e insurtech mediante un programa equity-free –sen ter que ceder ningunha porcentaxe da startup–.

O prazo para presentar as candidaturas iniciarase o próximo 3 de decembro, mentres que o programa de aceleración, que arrincará en maio de 2020, prolongarase durante once meses, período durante o cal se ofrecerá formación, apoio e asesoramento.

Ademais, as empresas disporán dunha bolsa económica para desenvolver unha proba de concepto con Abanca, de forma que a entidade galega porá en contacto aos emprendedores con profesionais do seu equipo e daralles acceso a recursos técnicos e aos seus centros de traballo para a implantación do seu produto ou servizo.

Do seu lado, Lanzadera porá a disposición dos equipos seleccionados a un director de proxectos e a persoal especializado en diferentes áreas.

A aceleradora tamén proporcionará á emprendedor formación no Modelo de Xestión de Calidade Total, acceso a relatorios e eventos, e dispoñibilidade total das súas instalacións. Os equipos seleccionados contarán cunha zona de traballo e contacto continuo con outros emprendedores.