Un 29,6% de los gallegos que se jubilaron hasta junio tenía menos de 65 años

Seguir aproximando la edad efectiva de jubilación a la edad legal —que este año se sitúa en 66 años para aquellos trabajadores que no llegan a los 37 años y tres meses de cotización que dan acceso al retiro a los 65 años— es uno de los objetivos del primer paquete de medidas para reformar el sistema público de pensiones que Pedro Sánchez selló el 1 de julio con los agentes sociales.

Con la penalización de las jubilaciones anticipadas y mejores bonificaciones por trabajar más años como pilares, los cambios buscan frenar la pérdida de ingresos en cotizaciones retrasando el retiro, al que los españoles acceden ahora con una media de 64,7 años. La intención es ahondar en el camino abierto por las reformas de de 2011 y 2013. Con ellas se acotaron las jubilaciones anticipadas forzosas y voluntarias para las carreras de cotización más largas y se fijaron coeficientes reductores más gravosos, además de pautar un incremento paulatino de la edad de acceso hasta 2027. Entonces, se exigirán 63 años —ahora son 62— y un mínimo de 33 cotizados en caso de retiro forzoso y 65 años de edad —ahora son 64— y 35 en activo cuando se deje la actividad motu proprio.

Bajo el paraguas de las dos últimas reformas, la edad de retiro efectiva fue avanzando de modo comedido, de forma que en España se pasó de los 63,87 años de media de 2011 a los 64,7 que arrojan las 162.621 altas de jubilados registradas entre enero y el pasado junio. En el caso de Galicia, la Seguridad Social sitúa este indicador por encima de la media estatal: en 65 años, cuando en 2017 estaba en 64,47.

Esto deriva de que, mientras hace cuatro años el 36,3% de los gallegos que abandonaban la vida activa no llegaban a 65 años, en la primera mitad de 2021 lo hicieron 9.736, el 29,6% de los nuevos retirados.

Además del efecto disuasorio de las reformas, en esta evolución influyen otros factores, como el creciente peso de las mujeres en el conjunto de altas de pensiones en Galicia. Con carreras de cotización tradicionalmente más breves por haberse dedicado a labores domésticas y de cuidado de familiares, lo que las obliga a estar en activo más tiempo —en algunos casos para alcanzar al menos el mínimo de 15 años de afiliación que dan derecho a una paga contributiva—, pasaron de representar el 34,7% de las altas en 2010 a superar el 43% en 2020.

Sin perder de vista que la legislación permite adelantar la jubilación —en algunos supuestos incluso antes de los 60 años por peligrosidad o penosidad— a profesionales como los trabajadores del mar, mineros, bomberos, policías locales, ferroviarios, personal de vuelo, toreros, artistas y facilita a los funcionarios del régimen de clases pasivas retirarse a los 61 si han trabajado para el Estado al menos 30 años, las nuevas penalizaciones que incluye la reforma alentada por el ministro José Luis Escrivá llevarán a más de uno a hacer cuentas al sopesar el retiro anticipado.



LOS CAMBIOS. Para atajar las jubilaciones tempranas, el nuevo marco fija que los coeficientes reductores de la pensión variarán en función de cada mes que el trabajador decida adelantarse a la edad legal, en lugar de ser trimestrales. Con ello se incentivará en mayor medida la demora. Además, el nuevo esquema penalizará menos las carreras laborales más extensas. Estos baremos implican, por ejemplo, que aquel que opte por dejar el ‘tajo’ dos años antes de la edad legal de jubilación y haya cotizado menos de 38 años y 6 meses pasará de sufrir un recorte que ahora es del 16% al 21%. Con 44 años y medio en activo, el tijeretazo se quedará en el 13% actual.

Otra variación de peso es que estos coeficientes reductores pasarán a aplicarse sobre el importe de la prestación y no sobre la base reguladora, lo que pone en el foco a aquellos a los que, en teoría, por su elevado salario correspondería una prestación superior a la máxima. No obstante, el cambio se les aplicará de forma progresiva en diez años a partir de 2024 y, además, la norma blinda que no cobrarán menos de los 2.599 euros a los que tendrían derecho ahora, cuando se les repercute un recorte del 4% por retirarse dos años antes. Y es que se condiciona la aplicación de la reforma a que la pensión máxima se vaya actualizando al alza de tal forma que absorba el impacto negativo de los nuevos coeficientes.

Entre otros cambios, la reforma también amplía los supuestos para acogerse a la jubilación adelantada involuntaria, amparando, por ejemplo, al trabajador despedido por rechazar un traslado o al que pidiese extinguir su contrato por causas como el impago de su sueldo.

Unos 17.000 gallegos mayores de 65 siguen acudiendo al ‘tajo’



Ya sea para mejorar su futura pensión contributiva, por carecer de relevo al frente de su negocio o simplemente por vocación, unos 17.000 gallegos mayores de 65 años continuaban trabajando en el segundo trimestre, de los cuales 9.000 son varones. Así lo refleja la última encuesta de población activa, que indicca que representan el 1,6% del total de ocupados. El máximo se alcanzó entre octubre y diciembre de 2020, cuando unos 18.700 mayores de 65 acudían al ‘tajo’.



10.200

Son autónomos. Los trabajadores por cuenta propia —cuyas pensiones son, de media, un 43% inferiores a las de los asalariados— son los más propensos a prolongar su vida profesional.



Jornada completa

De los 17.000 trabajadores de mayor edad de Galicia, 12.400 siguen realizando una jornada de ocho horas.



65,1 años

Es la media de edad de los 1.290 lucenses que se jubilaron entre enero y junio. Es la segunda referencia más elevada de las cuatro provincias, solo por detrás de Ourense, con 65,3 años.



1.239 €

Es la pensión media de los nuevos jubilados lucenses (los que se retiraron en la primera mitad del año). Mientras los 1.001 que dieron el paso después de los 65 percibieron 1.147 euros de media, los 289 que no llegaban a esa edad cobraron unos 1.558 euros.