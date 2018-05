El 15% de los hogares gallegos resistiría menos de un mes con sus ahorros

Perder la fuente principal de ingresos resulta traumático para cualquiera, pero más cuando no existen reservas con las que hacer frente a este tipo de imprevistos. Según la encuesta de competencias financieras del Banco de España (BE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el 7% de las familias gallegas sostiene que aguantarían menos de una semana sin tener que pedir un préstamo o cambiar de casa, en tanto que otro 8% confía en que tendría algo más de resistencia, aunque no sería capaz de sostenerse un mes a cuenta de sus ahorros.

Elaborado en base a 8.554 entrevistas realizadas entre el cuarto trimestre de 2016 y el segundo de 2017 entre la población de 18 a 79 años, el estudio indica que cinco de cada diez gallegos (54%) se ve capaz de seguir cubriendo sus gastos más de medio año sin endeudarse ni desprenderse de propiedades. El BE considera que los más vulnerables son quienes carecen de reservas para poder resistir un mes, pues es el tiempo que tardan en tramitarse y abonarse las ayudas públicas.

En un escenario marcado por la precariedad laboral, el estudio sitúa a los andaluces en la peor posición, con un cuarto de su población sin reservas suficientes para poder aguantar siquiera 30 días, seguidos de los canarios (23%). En el polo opuesto, los vascos son los más resistentes, pues solo un 8% asume que respondería a este perfil. Influye el hecho de que el 50% de la población percibe unos ingresos anuales superiores a los 26.001 euros, la ratio más elevada del Estado, donde el promedio cae al 34%, un porcentaje al que se ajusta la comunidad gallega.

Haciendo honor a su fama de ahorradores, el estudio del BE y la CNMV —que pone de manifiesto la escasa cultura financiera de los españoles en lo que toca al manejo de términos como inflación— apunta que el 60% de los gallegos que participaron afirmó haber ahorrado en los 12 meses anteriores a su participación en esta investigación.

¿En qué invierten los gallegos? El modo de ahorrar más frecuente consiste en acumular dinero en la cuenta corriente, un método con un 67% de adeptos. En cuanto al resto de opciones, llama la atención que un 41% opta por guardar euros en metálico fuera del sistema bancario, un porcentaje que baja al 38% en el caso de la media estatal. En cambio, en un escenario de recuperación de los precios del sector inmobiliario, solo un 3% apuesta por la inversión en una propiedad diferente de la vivienda habitual.

En este sentido, el documento revela que Galicia es la autonomía con más propietarios, pues un 43% posee su casa y otros inmuebles, frente al 33% de la media. Y esto no está reñido con que, junto a los extremeños, sean los que tienen menos hipotecas o préstamos (35%).

Aunque la remuneración de las cuentas de ahorro están en mínimos, el 11% de los gallegos las prefieren a un plan de pensiones (8%) o un fondo del inversión (5%), lo que refleja su perfil conservador.

La inclusión financiera también se refleja en las vías a las que se recurre cuando los gastos superan los ingresos. El 27% de los gallegos admite que en último año superaron su presupuesto, una situación ante la que un 59% tiró de ahorros, en tanto que un 35 recurrió a amigos, familiares o incluso al jefe.