10 claves para invertir de Peter Lynch

Seguro que más de una vez te has imaginado viviendo la gran vida, sin preocuparte por el dinero y, por supuesto, sin tener que estar atado a un trabajo que preferirías no tener que hacer.

Pues bien, te vamos a explicar qué es y cómo alcanzar la independencia financiera. Este término introducido por el autor Robert Kiyosaki hace referencia a la situación en la que una persona cuenta con una serie de activos que todos los meses le rentan unos ingresos superiores a sus gastos, de modo que no necesita trabajar para mantenerse.

El quid de la cuestión está en cómo lograr ese estado de independencia financiera. Una de las maneras más probables de conseguirlo es a través de la inversión en productos financieros. Al principio será una forma de ganar dinero extra y poco a poco se irá convirtiendo en tu camino para lograr la independencia financiera.

Las claves de Peter Lynch para invertir con éxito

Peter Lynch es un gurú de la inversión y autor de libros como One Up on Wall Street, Beating the Street y Learn to Earn. Veamos cuáles son las 10 reglas de oro que le han convertido en un referente en el mundo de la inversión.

1. No invertir más de un tercio de los ahorros. Nunca se puede asegurar el éxito de las inversiones; el riesgo siempre está ahí. Claro está que, cuanto mejor conozcas el mercado y sus productos y cómo funciona cada uno de estos, mayores posibilidades tendrás de poder interpretar los acontecimientos, lo que incrementará tu capacidad para anticiparte al mercado y sacarle el máximo rendimiento a cada producto.

2. Diversificar. Invertir requiere no pretender conseguirlo todo de golpe. Una buena manera de hacerlo es la diversificación, el ir variando las inversiones. Si vas a empezar a invertir, hazlo teniendo en cuenta tres ejes: temporal, geográfico y de sector. Espacia tus inversiones en el tiempo, no te centres en el mercado de un único país o región -en cualquier lugar puede surgir una gran oportunidad en cualquier lugar-, e invierte en diferentes sectores.

3. Aprovechar los momentos de crisis para comprar barato. Una de las emociones que invade a los inversores cuando llegan crisis como la actual es el miedo. En momentos de crisis, muchos venden las acciones a un precio muy bajo. Poco después, esos paquetes de acciones recuperan su valor e incluso lo superan.

4. Reinvertir los dividendos en lugar de contar con un capital fijo. Una gran estrategia es la basada en invertir los dividendos obtenidos de tu capital inicial. De esta manera, en caso de sufrir pérdidas, no estarás comprometiendo tu capital, sino las ganancias.

5. Pensar en inversiones a largo plazo como el camino más seguro hacia el éxito. Para invertir correctamente es indispensable tener paciencia. No todos los productos pueden ser un éxito inmediato. Hay que regar y cuidar las inversiones para hacerlas crecer. Por lo general, actuar con prisas, a la larga, termina mal.

6. Entender el producto de inversión. No es necesario que seas un experto, pero hay que tener unas nociones, por lo menos, básicas del producto por el que estás apostando y cómo funciona.

7. Confía en tu análisis. En el mundo de la inversión es muy habitual escuchar y replicar las opiniones de especialistas como, por ejemplo, las vertidas en Opinatron.com, sin embargo, si tienes conocimientos, está bien que escuches lo que tienen que decir los otros inversores, pero recaba información y realiza tus propios análisis. Eso sí, para hacerlo deberás tomarte tu tiempo y ser meticuloso.

8. Pensar qué cantidad estás dispuesto a perder. El mercado de valores sufre continuas subidas y bajadas y puede que el descenso del valor de un producto llegue antes que la subida, e incluso, es posible que ciertas acciones caigan y no recuperen su valor. Tener claro qué cantidad estás dispuesto a perder en el caso de que vengan mal dadas será una herramienta muy útil a la hora de decidir cuándo vender. En algunas ocasiones puede que esas acciones se acaben revalorizando, pero en muchas otras estarás consiguiendo salvar un capital importante.

9. No pretender abarcar más de lo que uno puede. Como inversor debes ser consciente de tus capacidades y de tus limitaciones, tanto de conocimiento como de tiempo. Seguir la actualidad de las compañías requiere dedicación y no todo el mundo puede permitírselo. No hay nada más inteligente y productivo para tus inversiones que poder dedicarles el mimo que requieren. Por eso, si no puedes abarcarlo todo, es mejor que inviertas en menos productos, pero que las inversiones que hagas las sigas con cuidado y estés pendiente de ellas. Es la mejor manera de evitar sobresaltos y sorpresas desagradables.

10. Invertir con convencimiento. Uno de los mantras de la inversión es no invertir por invertir. De nuevo, volvemos a incidir en la importancia de la paciencia. Si no encuentras ningún producto que te convenza, espera hasta que aparezca uno que sí cumpla tus expectativas. Hay que tenerle confianza a las inversiones, lo que no quiere decir que debas encariñarte con ellas; cuando sea el momento de vender, hazlo.