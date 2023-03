El baloncesto vuelve al Pazo tras casi un mes con el duelo entre Río Breogán y Betis

La Liga Endesa se reanuda y el Río Breogán lo hace esta tarde (20.45 horas) en el Pazo dos Deportes ante el Betis Baloncesto. Hace casi un mes que los hombres de Veljko Mrsic no juegan ante sus aficionados. La última ocasión fue el 5 de febrero ante el Girona e implicó el décimo triunfo del equipo lucense (92-70). La trayectoria mantiene muy alejados a los breoganistas de la zona peligrosa y le permite incluso aspirar a objetivos más ambiciosos de los marcados al inicio de temporada.

Y esto fundamentalmente es lo que se juega el equipo lucense en el encuentro de este sábado. La opción de mantenerse con el mismo número de triunfos que el octavo clasificado, el Valencia. Es un reto interesante, que incluso se puede esperar con cierta ilusión pero, desde luego, lejos de la tensión con la que el rival de este sábado afrontará el partido.

Para los de Sevilla el margen de error es prácticamente inexistente.

Enfrente estará el Betis, de nuevo inmerso en la lucha por evitar el descenso. Es antepenúltimo con cuatro triunfos, solo uno de ventaja con respecto a Manresa y Fuenlabrada, que son los que ocupan las posiciones de descenso. Para los de Sevilla el margen de error es prácticamente inexistente.

Si se atendiera a la trayectoria de ambos conjuntos en las veinte jornadas disputadas, no habría duda de que el conjunto lucense es el favorito. Pero hay dos causas que llaman a la prudencia. En primer lugar está el retorno después de un parón competitivo prolongado, tres semanas. También hay que tener en cuenta que en esta ocasión las referencias previas no tienen ningún valor porque el Betis es otro equipo. Y no solo por el cambio de jugadores (hoy habrá cinco nuevos con respecto a la plantilla de la primera vuelta) sino también porque estos cambios van a llevar a una modificación casi radical en su forma de juego.

Las bajas propiciaron que, por ejemplo, el Betis dejara de ser el equipo que recurría más al lanzamiento de tres puntos (30 intentos por partido) y busque un mayor equilibrio en su juego, circunstancia que debe reflejarse con un Tyson Pérez que en los cuatro partidos que ha disputado ha exhibido números extraordinarios (16,5 puntos y 10,5 rebotes) y con el debut del pívot letón de 2,16 metros Anzejs Pasecniks, que vuelve -fue clave para la permanencia el año pasado- para dotar de la solidez interior que hasta ahora no ha tenido este curso el equipo que dirige Luis Casimiro.