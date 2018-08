Zeta y Louxa, una pareja de Bandera

Para los poco enterados del mundo de las traineras, Cabo de Cruz consiguió el pasado domingo un hito histórico. Logró ganar la Bandera de Hondarribia, la segunda más prestigiosa de la Liga Eusko Label, la primera división de esta disciplina. En la embarcación había dos representantes castropolenses. Daniel González Zeta y José Ángel García Posada Louxa. Los dos, remando en la tercera bancada, uno por babor y otro por estribor, fueron partícipes de un triunfo que en el club de Boiro se recordará toda la vida.

De hecho, Cabo da Cruz solo había conseguido una victoria en esta Liga, y fue hace 14 años, lo que da una idea de lo que significa. "Es algo así como si el Spórting de Gijón gana en el campo del Real Madrid o del Barcelona", explica Louxa haciendo un símil con el fútbol. Un triunfo que se resolvió por doce centésimas, las que le sacó la embarcación gallega a Urdaibai.

"Si te digo la verdad, hasta el día de ayer (por el martes) no me lo creía. Son muchos años los que buscas algo así y no pensaba que fuera a ser el domingo pasado", explica Zeta, que suma su primera bandera, al igual que Louxa, y que reconoce que aunque no se le saltaron las lágrimas en la celebración "sí que me emocioné al llegar a casa y pensar en lo que conseguimos", apunta.

La regata de Cabo de Cruz fue perfecta. "Si no es para bandera estaremos muy cerca", les dijo el patrón a los remeros tras acabar la segunda manga, donde remaban, cuenta Zeta. "Pero ya en varias ocasiones me pasó igual, de quedarme a un segundo o dos segundos de ganar y por eso no nos queríamos hacer ilusiones. Pero cuando al final vimos que ganamos, fue una locura, todos gritando, unos cayendo encima de otros... No te lo crees"; recuerda. Tuvieron que esperar a la entrada de Urdaibai en la última tanda.

Louxa, que nació en una parroquia de Tapia de Casariego, parece más reflexivo. "Un triunfo así te motiva y da fuerzas para seguir entrenando y para ver que una bandera no es inalcanzable", apunta. Tras esta regata, Cabo se mantiene en la sexta plaza, aunque ha recortado con su triunfo muchos puntos con el quinto.

Tanto Zeta como Louxa reconocen que fueron muchos los mensajes de felicitación que recibieron durante estos días. "A mí, los que más ilusión me hicieron, fueron los que me mandaron compañeros con los que coincidí en otros clubes y con los que me quedé a uno o dos segundos de ganar una Bandera", explica Zeta. "Aquí en Castropol, como todo el mundo nos conoce relacionados con el deporte, pues nos dieron la enhorabuena".

Louxa y Zeta, que nació en Figueras, han llevado una trayectoria casi paralela desde que comenzaron a remar en los noventa en Castropol. Solo un año no coincidieron. Este año reman con Cabo y el pasado lo hicieron con Tirán. Antes bogaron con los cántabros de Astillero. Louxa remó con Pedreña mientras que Zeta lo hizo con Amegrove en la Liga Gallega.

Los dos remeros utilizan las instalaciones del Club de Mar de Castropol para entrenar juntos durante la semana. Luego, los fines de semana de regata viajan con el equipo a la localidad donde se disputen las pruebas y, antes de que comience la temporada, los fines de semana van a entrenar a Boiro con sus compañeros. Ambos nacieron en 1981 y todavía les queda cuerda para rato.

Calendario

Las próxima cita, en Zarautz



La próxima cita para los dos remeros será la de Zarautz, este fin de semana que viene. Si la de Hondarribia es la regata que más público atrae, la de Zarautz, según ambos, es la más prestigiosa, aunque será muy difícil repetir el hito histórico conquistado el pasado domingo.



La regata de la Concha

El próximo objetivo es que Cabo de Cruz se clasifique para la Bandera de la Concha, el primer domingo de septiembre en San Sebastián.