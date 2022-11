Zé Ricardo: "Vamos a trabajar para buscar los errores del Rácing"

El lateral izquierdo del Lugo Zé Ricardo aseguró que Fran Justo y Hernán Pérez tienen "ideas diferentes", pero que el equipo está "a muerte2 con el nuevo entrenador del conjunto rojiblanco, que ya debutó en el banquillo lucense ante el Levante.

"Son entrenadores diferentes e ideas diferentes. El equipo estaba a muerte con las ideas que tenía Hernán y ahora con Justo también. Trabajamos con la idea de salir igual al contragolpe, pero con un poco más de paciencia. Dia a día estamos yendo a más", observó Zé Ricardo.

"Para ser el primer partido nos vimos cómodos. dimos una imagen de que queremos ir a presionar, ir a todos los duelos a muerte. Fue un partido en el que el Levante nos hizo tres ocasiones y una fue fuera de juego. Casi no nos tiraron a puerta, por eso fue un partido muy bueno a nivel defensivo. Iremos a más", analizó el brasileño sobre el partido ante el Levante.

En cuanto a su rendimiento individual, Zé Ricardo dijo que: "A nivel personal voy poco a poco. Con Hernán tuve mucha ayuda a nivel defensivo y estoy yendo a más. Ahora llegó Justo y su cuerpo técnico y también me ayudan. Como hablé para El Progreso hay jugadores que me ayudan y me aportan y me dan consejos. Conforme van pasando los partidos voy a más y con más confianza".

"No cambió mucho mi rol, lo que pasó es que el Levante tiene su virtud, que era que De Frutos era muy ofensivo y me tenía que ocupar más de él en el aspecto defensivo. En el próximo partido veremos qué vamos a hacer", manifestó.

El lateral izquierdo habló sobre el próximo compromiso liguero del Lugo, ante el Rácing en Santander. "Vamos a trabajar para buscar los errores del Rácing. Ellos llevan muy pocos goles marcados y tendremos que defender muy fuerte en bloque para que no tengan ocasiones y poder marcar un gol al contraataque y ganar el partido".

"Hay que trabajar mucho más el balón parado. Tengo que trabajar yo a nivel individual el balón parado para que pueda salir un caramelito p para Chris (Ramos) o el que fuera", añadió.

A Zé Ricardo le gustaría que hubiera un buen ambiente en El Sardinero. "Son partidos que, al fin y al cabo, son los que buscamos, con gente en el estadio y con la presión de ganar. También necesitamos el apoyo de nuestra afición allí. Daremos el cien por cien de nosotros para ganar".

Además, aclaró que se siente muy bien en la ciudad. "Estoy muy a gusto. La ciudad no cambia mucho en relación al sitio donde estaba en Portugal, porque tiene un clima de mucha lluvia , frío, viento... Ya estaba acostumbrado y el club y la gente me han acogido muy bien. Es una ciudad pequeña pero con sus cosas. Estoy muy cómodo".