Zé Ricardo: "Este vestuario no tiene problemas de ego. Nadie hace diferencias aquí"

Una esponja para absorber conocimientos futbolísticos y para adaptarse a la Segunda División a la misma velocidad a la que recorre la banda izquierda del Ángel Carro. El trabajo diario y las condiciones técnicas de Zé Ricardo (Goiânia, 4-9-1998) le permiten al brasileño brillar como carrilero, ser un asistente de lujo para la ofensiva del Lugo y crecer sin parar en beneficio de un equipo que busca el talento joven para seguir en la categoría de plata.

Está siendo uno de los destacados de esta temporada, ¿Pensaba que su adaptación al equipo iba a ser tan rápida?

No diría que la adaptación fue fácil. Entré por casualidad por una lesión de Lebe (Lebedenko) y tuve que adaptarme muy rápido. Creí que me iba a costar mucho. En el Rayo y en Portugal jugaba en distinta formación, en una línea de cinco atrás, y por eso pensé que la adaptación iba a ser mucho más lenta porque el proceso defensivo lo tenía muy poco trabajado. Pero en pretemporada me puse a trabajar duro con el míster y el equipo en la línea de cuatro y cuando llegó el momento supe aprovecharlo.

El sistema de Hernán Pérez, que da libertad a los carrileros para subir, ¿Le va bien a su juego?

Claro, porque me considero un jugador mucho más ofensivo que defensivo. El míster, al darme esa libertad para subir, me hace ganar mucho en mi juego y tapo muchas carencias que pueda tener en lo defensivo.

A veces se le ve que aparece por zonas alejadas de su parcela, sobre todo para apretar la salida de balón rival, ¿Es algo buscado por el míster o sale de usted?

Trabajamos mucho la presión en campo contrario para recuperar lo más rápido posible. Yo hago lo que me dice el entrenador.

Siempre dijo que necesitaba aprender a defender mejor, pero los rivales no lo están superando, ¿Su rendimiento en defensa es mejor de lo que pensaba?

Tengo ayuda de gente con experiencia como Xavi Torres, Neyder (Lozano)o incluso Álex Pérez. Me van dando toques, incluso el propio míster, para ir ayudándome. Trabajo mucho con vídeos para enseñarme esos movimientos que no se deben de hacer. Se me hace mucho más fácil con esta gente que tiene tanta experiencia.

¿A veces es un poco impetuoso en las entradas al rival? ¿Le puede más el ansia que la calma?

En eso tengo que trabajar. Voy con muchas ganas para robar balones y muchas veces quizás tengo que ponerle pausa. Muchas veces, como estoy tan metido en el partido y tengo tantas ganas de hacerlo bien y robar balones para crear ataques, me perjudica en el tema de las tarjetas amarillas. Estoy trabajando en eso, en tener un poco más de calma a la hora de hacer presiones y no hacer tantas faltas que me puedan acarrear amonestaciones.

El golpeo de balón es otra de sus virtudes, ¿Lo entrenó siempre? ¿Es algo natural?

A mí me sale golpear el balón así. También lo trabajé cuando era pequeño. Centrar al área siempre fue una cosa que me gustó hacer. Ya desde pequeño estuve como lateral y esto fue una cosa que me enseñaron los entrenadores. Siempre me insistieron para centrar bien, para poner buenos balones y eso te permite trabajarlo sin pensar casi en ello cuando eres más joven. Ahora lo trabajo más porque es una cualidad que tengo.

También lo tienen jugadores como Bruno Pirri o Sebas Moyano, ¿Quién es el mejor del equipo a balón parado?

Uff. No puedo decir quién es el mejor, porque yo tengo un golpeo distinto al de Sebas (Moyano),por ejemplo. Hay gente que tira muy bien las faltas, como Baena, Señé… Hay gente que le pega muy bien, ahora, ¿Mejor o peor?, depende de cada uno y de la forma que tiene de golpear el balón.

¿Tener a un tipo como Chris Ramos en punta mejora a los laterales ofensivos?

Tener a Chris (Ramos), como a Manu (Barreiro), que son gente que van muy bien de cabeza, te hace saber que casi no tienes ni que mirarlos para ponerla y sabes que van a estar ahí y la van a tocar. Es un lujo que no tienen todos los equipos.

¿Cómo es su relación con el otro lateral zurdo, Orest Lebedenko? Es de su mismo perfil además, técnico, ofensivo, llegador…

Cuando llegué fue de las primeras personas que me ayudó. Hablamos mucho y como persona es un chaval increíble. Como futbolista me hace mejorar, porque al ser muy bueno él crea una competencia sana que impide que me relaje. Sé que que si doy un bajón hay alguien muy bueno detrás.

¿Podrían jugar los dos juntos?

Sí, claro que sí. Tanto él como yo podemos dar mucho ofensivamente y él también en defensa. Poner a los dos sería una opción del míster. En Copa del Rey entré arriba y Lebedenko en Éibar entró de extremo… Esas opciones entran dentro de lo que el míster quiere para los partidos.

¿Quién le ha sorprendido más de la plantilla?

Hay muchos. Técnicamente Señé y Sebas (Moyano) me sorprendieron mucho. Como personas me sorprendieron todos. Chris Ramos es un fuera de serie, es un jugador muy completo en su posición. Xavi Torres tiene una gran experiencia y es un jugador de lujo para la plantilla. Pero están también Señé, Juanpe… Todos tienen su esencia y esto hace que seamos un grupo muy unido, que no tiene problemas de ego. Somos todos trabajadores y nadie hace diferencias por haber estado en categorías superiores en el pasado. Nos basamos en la unión del equipo. Aunque las cosas en temas de puntos y clasificación no estén tan bien, estamos mejorando día a día y nos conocemos mejor. Estamos formando un buen equipo y daremos mucho que hablar.

Zé Ricardo posa en O Ceao. XESÚS PONTE

¿Con qué compañero congenia más? ¿Con cuál se entiende mejor?

Dentro del campo me entiendo quizás más con los que juegan en mi lado, porque acabo por jugar más con ellos. He jugado más tiempo con Sebas o Señé en el centro del campo o con Alberto, Neyder y Jesús atrás. Fuera del campo, te podría decir a Chris Ramos, Alberto, Julen, Jesús… la gente de mi edad y chicos como Alberto o Chris, porque son chavales que siempre están de broma, que crean muy buen ambiente, ponen la música…

¿Qué le falta a este Lugo para vivir más tranquilo en la tabla?

Estamos en una dinámica que va a mejor. Nos falta esa solidez de una victoria que nos permita meternos definitivamente. Estamos yendo a más. Lo notamos en todos los entrenamientos, vamos entendiendo más lo que quiere el míster y solo nos falta una victoria que nos permita coger el ritmo.

¿Se han frustrado por las decisiones arbitrales?

De alguna manera nos afecta, pero los árbitros son personas e, igual que nosotros, ellos también se equivocan. Igual que nosotros no queremos fallar sabemos que ellos tampoco lo quieren hacer. A lo mejor en un partido nos calentamos y decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Ellos son personas y esperemos que se equivoquen lo menos posible. Ser árbitro en el fútbol es muy difícil.

¿Los jugadores ya han dejado de celebrar los goles? Porque en cualquier momento el VAR puede echar abajo un tanto…

Esta es la primera experiencia que tengo con el VAR y se me hace raro. Marcas un gol, te dejas el alma celebrando y, de repente, piensas: ‘Está el VAR’. Entonces tienes que esperar uno o dos minutos para que revisen si hay algo que pueda anular o no el gol. Se hacen raro esos minutos de tensión, pero el VAR es una herramienta para ayudar al fútbol y a los árbitros para que tengan menos errores. Nos tenemos que adaptar cada día más.

¿Se defiende igual con VAR que sin VAR?

Hablando como jugador, cuando estoy dentro del área, pienso en cómo tocar al contrario, cuando llega alguna pelota tienes que ver bien cómo vas a atacar o cómo vas a defender, porque el mínimo detalle puede llevar a una decisión u otra. En la jugada del penalti de Éibar yo no saco ninguna ventaja, no veo el balón, que viene llovido, y hago un gesto normal que cualquier persona haría. Eso acabó por crucificar el partido por un penalti. Pero los árbitros están para decidir y el VAR para ayudar. Yo voy con más responsabilidad ahora con el VAR que cuando no lo había, porque antes podías agarrar un poco más o sacar ventaja de ciertas situaciones que ahora es casi imposible que pasen, tanto para los defensas como para los delanteros.

¿Notó mucha diferencia de la Segunda portuguesa a la española?

Claro. Estamos hablando de una de las mejores Ligas de Europa y su Segunda División también lo es. Esta categoría es una de las mejores Segundas del mundo. Se nota mucho la diferencia tanto a nivel profesional como en el propio juego, en la táctica, la mentalidad... Cambió mucho para mí.

Llegó a España siendo muy niño (8 años), ¿Fue por motivos solo futbolísticos u obedeció a otras razones?

Vine con esa edad porque mis padres decidieron buscar un futuro mejor fuera de Brasil para nosotros, tanto para mí como para mi hermano y luego para mi hermana, que nació cuando ya estábamos aquí. Ellos vinieron a España para que nosotros tuviéramos una vida mejor, con mejores estudios y mejor calidad de vida. Eso es lo que buscamos los migrantes: una mejor calidad de vida que en el país de origen no nos podían ofrecer. Yo ni pensaba en jugar al fútbol cuando llegué aquí. Mis padres, por no dejarnos ir a la calle y que no hiciéramos cosas malas nos preguntaron si queríamos jugar al fútbol en equipos. Empecé a jugar en la escuela de fútbol de Carabanchel de Madrid, luego me fui al Leganés, donde estuve en infantiles. Después jugué en el Rayo y allí estuve hasta los 18 años, cuando me fui a Portugal.

Llegó a ser internacional sub-17 con Brasil...

Sí, allí estuve con jugadores como Matheus Pereira, que ahora está en el Éibar, con Evander, que están en Dinamarca. Son jugadores que ahora están a un nivel profesional pero no muy llamativo.

¿La familia es futbolera?

Sí. Vengo de una familia en la que hubo jugadores de fútbol. No llegaron a ser profesionales pero lo intentaron. Mi tío y mi abuelo jugaron al fútbol en Brasil. Desde pequeños vivimos mucho el fútbol, con los partidos, los equipos… Ahora aún más, ya que di un paso muy importante para ser futbolista profesional. Ellos, siempre que pueden, vienen aquí al estadio o me ven por la tele.

¿A quién anima en Brasil la familia de Zé Ricardo?

Yo soy del Flamengo y mi hermano y mi padre son del Sao Paulo. El Flamengo es un club que me gusta y con el que me identifiqué desde pequeño.

En una final del Mundial entre España y Brasil, ¿Con quien iría?

Muy complicado decidir (ríe). España me permitió crecer y Brasil es mi patria. Ahora mismo no sabría qué decir, quizás con Brasil.

Supongo que vería un poco con envidia a Sequeira…

Más que envidia sana nos alegramos muchísimo por él. Esa experiencia puede que nunca nos toque a ninguno de nosotros en el club. Le decimos que aproveche al máximo esta experiencia, que es algo único y ojalá me tocara a mí también vivir eso. Es defender a tu país y es una competición en la que vas a jugar con gente de mucho nivel. Es una competición que es lo máximo del fútbol.

En el Rayo coincidió con talentos como Fran Beltrán o Pedro Porro…

Sí. Fran (Beltrán) subió muy rápido. Pasó de cadetes a juveniles y luego fue al primer equipo. Con Pedro (Porro) también coincidí, pero con otros como Montiel, del Levante, con Franchu, el del Cartagena… Hasta llegué a entrenar con el propio Clavería en juveniles. Coincidí con muchos jugadores en el Rayo que ahora están en el fútbol profesional.

¿Por qué no pudo dar el salto al primer equipo del Rayo?

En ese momento me faltó un poco más de madurez. Tenía el fútbol más como ocio. Tenía que dar un paso que otros, como Fran Beltrán, por ejemplo, dieron más rápido porque tenía una mentalidad más profesional. Yo tomé esa mayor profesionalidad cuando me fui de casa y tomé más responsabilidades. Futbolísticamente creo que podría haber tenido oportunidad de haber debutado con el Rayo o al menos tener esa posibilidad.

¿El fútbol portugués le permitió crecer?

Todos los entrenadores con los que estuve en Portugal me permitieron crecer futbolísticamente hablando. En lo personal también me sirvió de mucho, porque salí de casa con 17 para 18 años. Me fui solo y acabé por aprender que tenía responsabilidades, de cómo gestionar los descansos, la alimentación, de cuidar la mente… Todo eso lo aprendí en Portugal.