Zan Sisko, un base de Euroliga

El Río Breogán ha vuelto a sorprender con la contratación de un jugador como Zan Mark Sisko que a pesar de que cumplirá 26 años el próximo día 29, ya disputó 1.150 minutos en la mejor competición europea, la Euroliga.

El jugador internacional esloveno, de 1,91 metros de estatura, procede del Bayern Múnich, equipo al que llegó en 2019. El pasado verano el club alemán renovó el acuerdo con el jugador hasta junio de 2024 por lo que para comprometerse con el conjunto breoganista tuvo que rescindir el año de contrato que todavía tenía.

En estas negociaciones pesó el deseo del jugador, y la buena disposición del club germano, de llegar a un equipo donde recupere el protagonismo que perdió en la pasada temporada. Sisko en la campaña 2022-23 solo disputó 3 encuentros, uno de Euroliga ante el Fenerbache y dos de la BBL. El Bayern anunció en noviembre del año pasado que el jugador sería baja indefinida por problemas personales que le llevaron a trasladarse a Eslovenia. Desde entonces no volvió a jugar.

Y aquí es donde el Río Breogán vio la oportunidad de hacerse con un jugador de primer nivel Europeo ofreciéndole un marco inmejorable para recobrar su mejor nivel.

Con respecto a esa ausencia de las pistas y sobre las causas que la propiciaron, el director general del Breogán, Tito Díaz explicó que "tuvo problemas familiares y creo que el hecho de que no estuviera jugando no le ayudaron. Hemos hablado con él en varias ocasiones y ya no tiene ningún tipo de problemas, a Veljko Mrsic le expresó su deseo de volver a jugar y le aseguró que estaba muy ilusionado". Para el dirigente breoganista no hay duda de que "hemos realizado una gran incorporación. Es un jugador todavía joven pero que ya tiene una trayectoria muy destacable. Es un buen director de juego, tiene un buen físico y una gran capacidad de base. Es un jugador de primer nivel".

Díaz, además, aseguró que con la incorporación del base esloveno "ya tenemos cerrada la línea exterior".

Zan Mark Sisko antes de llegar al Bayern jugó en el Olimpia de Ljubljana, en el Cibona y en el Primorska esloveno con el que se proclamó campeón de Liga y Copa en su país en 2019.

Ese mismo año se comprometió con el Bayern con el que jugó Euroliga y la BBL.

En la competición Europea disputó un total de 67 encuentros (7 en la temporada 2019-20, 32 partidos en la 2020-21, 27 encuentros en la 2021-22 y 1 en la campaña pasada) con un total de 1.156 minutos en los que acreditó una media de 4,3 puntos ( 78/163 en tiros de dos y 38/97 en triples), 1,3 reobtes y 3 asistencias. En la BBL en su última campaña completa (21-22) jugó 33 partidos con una media de 20 minutos y 4,7 puntos.

Dylan Ennis, fichaje de postín para el Ucam Murcia

Dylan Ennis, escolta canadiense de 31 años que ocupa plaza de jugador comunitario por tener pasaporte serbio, vuelve a España procedente del Galatasaray Nef turco para jugar en el Ucam Murcia de baloncesto la próxima temporada.



Se integra en una plantilla en la que por ahora se concretaron las renovaciones del escolta estadounidense con pasaporte georgiano Thad McFadden, el ala pívot montenegrino Nemanja Radovic y el pívot congoleño Jordan Sakho, así como la de Alonso. Joe Thomasson El Covirán Granada y el escolta estadounidense Joe Thomasson llegaron a un acuerdo para la renovación por una campaña más del jugador, que fue una pieza fundamental en la recta final de la temporada que acaba de finalizar para que los andaluces lograran la permanencia en la Liga Endesa.



La renovación de Thomasson, de 29 años, supone un salto cualitativo en el plantel granadino que dirige Pablo Pin. Thomasson llegó al Coviran Granada durante el pasado mayo para disputar los últimos cuatro partidos de la temporada, en los que los granadinos lograron la permanencia con tres victorias y un papel determinante en éstas del jugador.