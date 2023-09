Zan Mark Sisko abandona el Breogán por "motivos personales"

Zan Mark Sisko no continuará en el Río Breogán. El director general del club lucense, Tito Díaz, confirmó este miércoles en rueda de prensa que el base abandona la entidad por "motivos personales".

Díaz explicó que el Breogán trabaja ahora para realizar una incorporación que se ajuste a las "necesidades" del equipo.

O director xeral do Río Breogán, Tito Díaz, anuncia a saída do equipo do xogador Zan Mark Sisko, a petición propia, por motivos persoais. pic.twitter.com/dX9IBSiCjW