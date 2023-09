Sisko abandona el Breogán: "Quiero abrir una nueva etapa en mi vida"

Zan Mark Sisko no continuará en el Río Breogán. El director general del club lucense, Tito Díaz, confirmó este miércoles en rueda de prensa que el base abandona la entidad por "motivos personales".

Díaz explicó que el Breogán trabaja ahora para realizar una incorporación que se ajuste a las "necesidades" del equipo.

O director xeral do Río Breogán, Tito Díaz, anuncia a saída do equipo do xogador Zan Mark Sisko, a petición propia, por motivos persoais. pic.twitter.com/dX9IBSiCjW — Río Breogán (@CBBreogan) September 27, 2023

El base internacional esloveno explicó ha tomado la "difícil" decisión de aparcar su carrera deportiva para abrir "una nueva etapa" en su vida.

"Después de intentar durante un tiempo encaminar mi carrera por el camino correcto tras un año de ausencia, las cosas no han salido como esperaba y planeaba. Por eso, he tomado la decisión de parar mi carrera deportiva y abrir una nueva etapa en mi vida", explicó el ya exjugador breoganista en una carta.

En noviembre de 2022, apenas unos meses después de ampliar su relación con el Bayern de Múnich hasta 2024, Sisko ya decidió rescindir su contrato con el conjunto germano para regresar a su país alegando motivos personales.

🏀 Veljko Mršić anuncia que Agravanis 🇬🇷 está para xogar ante o @morabancandorra



👉 Tamén falou da marcha de Mark Sisko 🇸🇮



🎙️ "Sorprendeume a súa decisión, hai dous días. O xogador máis importante é o equipo" pic.twitter.com/rvl1Fo5lih — En Xogo tvG2 (@EnXogo_tvG2) September 27, 2023

"Quiero agradecer tanto a Tito Díaz como a Veljko Mrsic la confianza y oportunidad de jugar aquí después de estar prácticamente un año sin jugar. Voy a intentar dar lo mejor de mí para devolverle esa confianza en la pista", declaró a mediados de septiembre durante su presentación como nuevo jugador del Breogán.

Zan Mark Sisko sae do Río Breogán por motivos persoais. O xogador da as grazas ao club e afección nun comunicado no que confirma a súa decisión.

Desexamos o mellor a Zan no seu futuro! https://t.co/29EpCzcfVh pic.twitter.com/IwNKeyMo7L — Río Breogán (@CBBreogan) September 27, 2023

No obstante, su aventura en Lugo apenas ha durado un mes. Pese a contar con la confianza del cuerpo técnico, Sisko pidió a los dirigentes lucenses que le facilitaran su salida para regresar a Eslovenia.

"Quería agradecer a toda la gente del club su apoyo y la oportunidad que me han dado. También me gustaría dar las gracias a todos los aficionados por su amor y el apoyo que me transmitieron en este corto periodo de tiempo. Os deseo lo mejor en el futuro", escribió