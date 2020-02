El Fernando Torres de Fuenlabrada no fue el Dom Alfonso Henriques de Guimaraes. Tampoco los jugadores ni el equipo arbitral del partido del pasado domingo fueron los del Vitoria de Guimaraes-Oporto, de la misma manera que Yanis Rahmani no tuvo que llegar a tomar la decisión de marcharse del campo como hizo el delantero de los "Dragoes" Moussa Marega. El apoyo de los jugadores del Fuenlabrada paró el comportamiento de un pequeño sector de la grada del estadio fuenlabreño, que dedicó insultos racistas al jugador del club lucense.

"Fue un sector de la afición del Fuenlabrada que me dijo una serie de cosas. Fue una falta de respeto. Se lo dije al juez de línea para que, si seguía escuchando esa serie de cosas, lo redactase en el acta o dijera algo. No volvió a pasar durante el partido", relató el futbolista francoargelino.

"Los jugadores del Fuenlabrada lo hicieron bien. Le dijeron a los aficionados que estuvieran tranquilos y me dijeron a mí que si escuchaban algo iban a ser los primeros en decir y hacer algo para atajar eso. El juez de línea me dijo que no había escuchado nada, pero que iba a estar atento. Todos se comportaron de manera ejemplar", añadió el futbolista.

"En el Lugo nunca me había pasado algo así. Alguna vez de pequeño, pero nada grave como para alarmarse como pudo pasar el otro día con el jugador del Oporto".

Yanis fue tajante en cuanto a no tolerar el racismo en el fútbol. "Hay que intentar frenar cualquier tipo de discriminación, insulto racista o menosprecio. Todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque seas del color que seas o de la religión que seas no se puede permitir esos insultos a nadie y menos a un color, a una raza o a una religión. Somos todos iguales y todos tenemos derecho a jugar al fútbol y ser respetados", indicó.

"Hay que acabar con estas cosas. Los que mandan se tienen que poner a la altura de la situación y que el castigo sea ejemplar para que la gente se replantee seriamente hacer este tipo de cosas. Esperemos que con los ejemplos que está habiendo se tomen medidas y se castiguen como se merecen este tipo de actos", dijo.

En el plano individual, Yanis afirmó que atraviesa por un buen momento tras ser decisivo en los dos últimos partidos del Lugo. "Estaba esperando esta oportunidad y ahora quiero seguir haciéndolo bien. Todavía puedo dar más de lo que estoy dando y trabajo duro para ello. No soy una persona que se relaja por hacer un buen partido o dos, quiero siempre más".

Yanis se ganó la confianza del técnico, Curro Torres, en el césped de O Ceao. "La única forma de cambiar la opinión del míster es entrenando a tope para estar bien cuando te den la oportunidad. Ahora espero mantener este nivel para seguir jugando".

Para el futbolista francoargelino el partido de este domingo (12.00 horas) ante el Oviedo es "importantísimo" y contar con la afición será un punto vital para poder ganar "a un rival directo". "Más que nunca tenemos que estar todos unidos: la afición, el equipo y el club. Todos los que sientan los colores y el escudo del Lugo tenemos que estar unidos, porque nos necesitamos mutuamente", valoró.

"Queremos ver el ambiente que vimos contra el Elche, porque la afición estuvo espectacular. Hicieron ruido todo el partido. Con ese ambiente, y creo que vendrá más gente que contra el Elche, nos van a dar el empujón necesario".