El deporte federado podrá volver a las campos de césped, las canchas de parqué o a las pistas de tartán para entrenar y competir en cuanto entren en vigor las medidas en la lucha contra el coronavirus decretadas por la Xunta de Galicia anunciadas ayer por el presidente del autonómico, Alberto Núñez Feijóo.

Este nuevo escenario permitirá a los deportistas un regreso a los entrenamientos y a las competiciones oficiales que ya hubieran comenzado y a las que habían programado su inicio a un mes vista antes del cierre del deporte autonómico, el pasado 27 de enero.

Este retorno será permitido tanto en las instalaciones al aire libre como en las que se lleven a cabo en un recinto cerrado, siempre y cuando cumplan con las condiciones de contar con la competición ya iniciada o a punto de comenzar. En caso de que esta última variable no se diera, los que deseen practicar deporte solo podrán hacerlo al aire libre y de forma individual, nunca en grupo.

De este modo, los clubes de la provincia en las distintas modalidades deportivas y grupos de edad con la competición ya iniciada, como son los casos del baloncesto, el voleibol o el balonmano podrán trabajar como lo hacían antes de las restricciones y el cierre del deporte, siempre con mascarilla y respetando los protocolos de seguridad anticovid que se hayan desarrollado por las distintas federaciones deportivas.

El fútbol, la modalidad deportiva con más licencias en Galicia, podrá regresar a los entrenamientos de grupo en la Autonómica Preferente, que tenía programada su vuelta en menos de cuatro semanas cuando se paró el 27 de enero, un día antes de que se sorteara el calendario de una competición que parecía tener el retorno muy cerca.

También podrían volver las divisiones de base, al menos a los entrenamientos, por lo que los niños pisarían el césped de nuevo para perfeccionar su juego y disfrutar de ese deporte.

No lo harán en Primera, Segunda y Tercera Autonómica, cuya temporada se había dado por finalizada y, por lo tanto, no había un comienzo a corto plazo programado, con lo que no podrán entrenar más que de forma particular.

En otras modalidades deportivas como el atletismo, la reapertura de las instalaciones es una avance significativo, ya que se trata de un deporte que se realiza individualmente. Queda por ver si los atletas deben utilizar mascarilla o no de forma obligatoria.

En cuanto al cierre perimetral, básico para deportes como el ciclismo, que precisan de entrenamientos de larga distancia, desde el ente autonómico no se precisó si los deportistas federados con carreras programadas podrán salir o no de sus localidades.

NUEVOS CALENDARIOS. Con la vuelta a la competición, las distintas federaciones gallegas tendrán que volver a organizar sus calendarios para recuperar los partidos que se quedaron sin jugar durante el parón obligado por las restricciones de estas tres últimas semanas.