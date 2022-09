En Xogo e A Canteira adiántanse ao domingo en www.elprogreso.es

Xa non hai que agardar ao luns e ao martes. A partir de agora toda a información do deporte base dos suplementos En Xogo e A Canteira estará a dispor dos lectores xa o domingo de cada semana en elprogreso.es.

Todas as crónicas, fotografías, protagonistas, resultados e clasificacións da xornada poderanse ler o mesmo domingo na edición dixital do diario lucense sen ter que esperar ata o luns ou o martes, cando se publicaban ata esta temporada, respectivamente, En Xogo e A Canteira no xornal de papel.

Os suplementos, elaborados por Blades Comunicación, terán espazo propio en elprogreso.es, ao que se accederá desde a sección de Deporte, e estarán ao mesmo nivel que Forza Lugo, Forza Breo ou MotorOn. El Progreso reforza así a súa aposta firme polo deporte base lucense, con toda a información dispoñible sobre as distintas competicións de fútbol, en En Xogo, e de baloncesto, fútbol sala, voleibol e balonmán, entre outros deportes, en A Canteira.

Búscase, ademais, ofrecela máis axiña, case ao día, porque aínda que o groso se publicará o domingo, moita xa estará dispoñible o propio sábado, cando se xogan moitos dos partidos. Os contidos difundiranse tamén a través das redes sociais de elprogreso.es.

A información do deporte base seguirá tendo un gran peso na edición de papel, con reportaxes e noticias ao largo da semana.