La lucense Xela Martínez, de 16 años, culminó en sexta posición en su primera gran cita internacional, el Campeonato del Mundo escolar de campo a través. La atleta de la Atlética Lucense contribuyó de manera decisiva a que España lograse la medalla de bronce por equipos, tras Uganda y Marruecos.

Sus compañeras Mariam Benkert y María Viciosa fueron quinta y séptima, respectivamente, mientras que Sara Bogo y Claudia Rendueles acabaron también en el top 12.

Precisamente la lucense fue elegida este sábado Mejor atleta femenina Generación Atletismo en la tradicional gala de premios anuales de la Real Federación Española de Atletismo.

La gallega Ana Peleteiro, medallista de bronce en triple salto en los Juegos Olímpicos de Tokio, y Marc Tur, diploma olímpico con su cuarto puesto en los 50 kilómetros marcha, fueron galardonados como Mejores Atletas de 2021.

🔴🔴 @xelamartiinezzz sexta no Campionato do Mundo Escolar de Campo a Través desenvolto no día de hoxe en Eslovaquia e medalla de bronce por equipos para España tras Uganda e Marrocos.