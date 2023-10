Xela Martínez se marcha a Estados Unidos

Xela Martínez, la gran promesa del deporte lucense y una de las figuras emergentes del atletismo español, se marcha a Estados Unidos. Así lo anunció la joven de 17 años en su cuenta de la red social X.

From blue to red! New team, same dream!



I couldn't be more excited to announce my commitment to NC State to continue my academic and athletic career.

Forever grateful for this huge opportunity.

I can't wait to be a part of the Wolfpack team next year!



Go Pack!🐺❤️‍🔥 pic.twitter.com/DwkCtGeYbP